Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Опрос "Социального мониторинга": В парламент проходят четыре партии, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Опрос "Социального мониторинга": В парламент проходят четыре партии, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре парти.

"Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 26,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 21,3%, "Европейская солидарность" (Порошенко П. Парубий А., Геращенко И.) – 12,5% и "ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,8%.

Еще одна партия - "Сила и честь" Игоря Смешко (4,9%) - находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором).

Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 8-15 августа 2020 года Центром "Социальный мониторинг", результаты которого были представлены в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, которая прошла в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть следующим образом: "Слуга народа" - 172 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 130 мандатов, "Европейская солидарность" - 83 мандата, "ВО "Батькивщина" - 65 мандатов.

Сравнение полученных результатов с данными предыдущих опросов показало следующую динамику электоральных предпочтений: на протяжении летних месяцев рейтинг "Слуги народа" снизился с 30,5% в июне до 29,8% в июле и до 26,7% в августе. Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" вырос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе. Рейтинг "Европейской солидарности" после роста с 12% в июне до 15,7% в июле опять снизился до 12,5% в августе. Уровень поддержки ВО "Батькивщина" существенных изменений не претерпевал (9,7%; 9,6% та 9,8% соответственно).

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Гражданская позиция" (Гриценко А.) – 3,8%, "Партия Шария" (Бондаренко А.) – 3,6%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%, "ВО "Свобода" (Тягнибок О.) - 2,3%, "Голос" (Рудик К., Клименко Ю.) – 1,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,4%, "Национальный корпус" (Билецкий А.) – 1,1%, "Оппозиционный блок" (Мураев Е., Вилкул А.) - 0,9%, "Объединение "Самопомощь" (Сыроид О.) - 0,9%, "За будущее" (Палица И.) – 0,8%.

Опрос RTS: В парламент проходят пять партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" сокращается

Опрос общественного мнения проводился Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Выборы, Опрос.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
Совсем скоро: в Apple случайно &quot;слили&quot; дату выхода iPhone 12
Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь