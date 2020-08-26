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Небоженко: Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции

Небоженко: Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Если экс-президент Петр Порошенко найдет общий язык с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком и главой МВД Арсеном Аваковым, то у действующего президента Владимира Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции.

Такое мнение высказал политический эксперт Виктор Небоженко, сообщает ИА REGNUM, комментируя празднование Дня Независимости Украины 24 августа.

По словам Небоженко, в нынешнем официальном праздновании Дня Независимости эстетики было больше, чем политики и морали, поскольку Зеленскому хорошо удаются только массовые шоу.

"Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики... Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции", - отметил эксперт.

Политолог добавил, что за годы независимости "украинского чуда" не произошло, а попытки страны "рвануть вперед" в 2000, 2004 и 2014 годах оказались фальстартами и в итоге только усугубили положение.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Арсен Аваков, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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