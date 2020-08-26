Небоженко: Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции

Такое мнение высказал политический эксперт Виктор Небоженко, сообщает ИА REGNUM, комментируя празднование Дня Независимости Украины 24 августа.
По словам Небоженко, в нынешнем официальном праздновании Дня Независимости эстетики было больше, чем политики и морали, поскольку Зеленскому хорошо удаются только массовые шоу.
"Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики... Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции", - отметил эксперт.
Политолог добавил, что за годы независимости "украинского чуда" не произошло, а попытки страны "рвануть вперед" в 2000, 2004 и 2014 годах оказались фальстартами и в итоге только усугубили положение.