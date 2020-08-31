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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает

Медведчук: У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает
12:42 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: facebook
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – самый влиятельный оппозиционер. К такому выводу пришло издание "Новое время", включившее его в пятерку самых влиятельных людей в Украине. В значительной степени это связано с деятельностью его партии, медийным влиянием и тем, что именно Медведчук стоял у истоков мирных переговоров на Донбассе и освобождения украинских граждан.

Виктор Владимирович, лишь месяц назад Президент В. Зеленский назначил нового Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Как известно, им стал Леонид Кравчук. В последние дни он уже достаточно много говорил в своих интервью о том, как собирается "строить мир" на Донбассе.

Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения. Этой же цели служит и невнятная чехарда с назначением якобы встреч в рамках "нормандского формата": то ли глав МИДов, то ли глав государств, то ли в сентябре, то ли в октябре. Так, после встречи с главой МИД Германии Х. Маасом Зеленский заявил что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября. Еще раньше в тот же день министр иностранных дел Украины Д. Кулеба анонсировал встречу глав МИД "четверки" на сентябрь.

А официальный представитель МИДа России М. Захарова, в свою очередь заявила: "Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Х. Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения Парижского саммита".

Более того, Х. Маас заявил, что сама возможность проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" в сентябре будет зависеть от реализации договоренностей Парижского саммита: "Для того, чтобы мы встретились в "нормандском формате" в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже". Он призвал украинскую сторону решить в рамках минских переговоров вопросы проведения выборов в ОРДЛО: "Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО".

Происходит то, что я предсказал еще при назначении Кравчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, приведя слова из известной басни Ивана Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли Президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится.

Леонид Кравчук утверждает, что Медведчук, с которым он собирается встретиться, по вопросам мирного урегулирования "занимает пророссийскую позицию". Как вы к этому относитесь?

Наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую я имею честь представлять, борется за защиту русскоязычного населения, против дискриминации русского языка и выступает за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ. И это, я акцентирую внимание, – не пророссийская позиция, а украинская, которая ставит во главу угла защиту прав и интересов огромного числа украинских граждан, которые разговаривают на русском языке и хотят добрососедских отношений с Россией.

Кстати, когда Кравчук избирался на пост Президента в 1991 году, он обещал в своей избирательной листовке в 1991 года, которая называлась "К русским соотечественникам": "Я буду делать все от меня зависящее для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Гарантирую Вам сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией и другими странами бывшего Союза…". Уверен, что нормализация и развитие российско-украинских отношений – это задача самая что ни на есть проукраинская. Я так считал в те годы и считаю сегодня, и не понимаю, почему тот, кто это обещал и в том числе благодаря этому стал Президентом Украины называет это "пророссийской позицией". Сегодня у Кравчука другое мнение, и публично он уже наговорил столько, что вряд ли будет восприниматься гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях.

Кравчук заявляет, что он вышел из СДПУ(О), куда он входил, и в которой вы были руководителем, после того, как она поддержала коммунистов.

Странно слышать от заведующего идеологическим отделом, секретаря ЦК КПУ и члена Политбюро ЦК КПУ Кравчука по отношению ко мне, как председателю партии, человеку, который никогда не был членом Компартии, претензии, связанные с нашей поддержкой этой силы. Все было намного прозаичней и прагматичней: после прихода к власти Ющенко СДПУ(О) перешла в оппозицию.

А как вы относитесь к тому, что Кравчук собирался при встрече с Вами спросить, процитирую "Жить ты хочешь в Украине? Ты хочешь, чтоб Украина была лучше или тебя все устраивает, как сейчас? Ты хочешь, чтоб Украина стала почетной страной и за рубежом, чтоб каждый гражданин Украины с гордостью отзывался о месте жительства? Он ответит мне "да". Тогда мы будем работать для этого, а любить, общаться и дружить можешь с кем угодно, меня это не касается. Служи, пожалуйста, Украине, а прислуживать можешь кому хочешь".

Заявление Кравчука по форме абсолютно некорректно и оскорбительно, свидетельствует о ничем не подкрепленном самомнении и склонности к морализаторству и самопиару. А по сути его заявления "Тогда мы будем работать" отвечу: мы – нет, а я и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будем реально добиваться мира на Донбассе, что мы и делаем последние годы, несмотря на сопротивление нашим действиям со стороны Порошенко, а сегодня – Зеленского. Более того, странно выглядят утверждения о прислуживании кому-либо от Кравчука, который преуспел, прислуживая Ющенко, Януковичу, Порошенко, сегодня – Зеленскому.

Как вы расцениваете обращение Кравчука в Верховную Раду с письмом, в котором он просит разъяснить, отвечает ли постановление парламента о назначении местных выборов Закону об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям?

Это обращение как раз свидетельствует, почему я утверждаю, – сегодня Зеленскому, в ответе на ваш предыдущий вопрос, об отсутствии понимания, что надо сделать для мирного урегулирования. Если он хотел действительно добиться от Рады результата и если это действительно было бы так, надо было прямо указать, что пунктом 4 Постановления о проведении местных выборов Верховная Рада, перечислив, при каких условиях возможно проведение выборов на Донбассе, нарушила Минские соглашения, утвержденные решением Совета Безопасности ООН. Вместо этого Кравчук философствует, что "в результате общения с жителями Донецкой и Луганской областей Украины пришел к мысли обратиться к Верховной Раде" с просьбой "Рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента от 15.07.2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 16.09.2014 № 1680-VII и Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, одобренному резолюцией СБ ООН 2202 (2015)", чем сыграл роль громоотвода и дымовой завесы того факта, что политика Президента Зеленского направлена только на имитацию процесса мирного урегулирования, а не на реальное возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

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Донбасс, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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