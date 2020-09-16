Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине
Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине
Лукашенко попросил у Путина новое вооружение для Беларуси: детали
Лукашенко попросил у Путина новое вооружение для Беларуси: детали
Лопес: Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред
Лопес: Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред
Объявлены системные требования Mafia: Definitive Edition
Объявлены системные требования Mafia: Definitive Edition

Медведчук: Беларусь – это энергетический партнер Украины

Медведчук: Беларусь – это энергетический партнер Украины
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Беларусь была последним соседом, с которым Украина еще не испортила отношения и который очень важен для нашей страны: это и общая граница, и торгово-экономические отношения, и переговорная площадка для мирного урегулирования. Об этом 16 сентября 2020 года в интервью представителям СМИ у ВР Украины заявил председатель Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Политик отметил, что принятие постановления о непризнании выборов в Беларуси - это очередные происки, это политика "партии войны", которая сегодня демонстрируется в парламенте.

""Партию войны" представляют у нас сегодня часть "Слуги народа", это в первую очередь представители Сороса и других международных организаций, это фракция "Голос", это фракция "Европейская солидарность" Порошенко, это фракция "Батькивщина", которые считают, что сегодня их оценка выборов в Белоруссии является принципиальной. І українською мовою це звучить так: "конче необхідною для інтересів України". Я категорически так не считаю, потому что Белоруссия – это наш сосед, кстати, последний сосед, с которым у нас были более-менее нормальные отношения, в том числе и экономические. Белоруссия – это энергетический партнер Украины".

Политик привел статистические данные, свидетельствующие о важности экономического сотрудничества Украины и Беларуси.

"За первое полугодие 2020 года 31% (вдумайтесь!) 31% нефтепродуктов сегодня поставлено в Украину из Белоруссии. Я вам могу сказать итоги предыдущих лет: это примерно 24-28% дизельного топлива ежегодно поставляется в Украину из Белоруссии, это 24-26% сжиженного газа и это 45% всех бензинов. Вдумайтесь в то, каким важным, экономически важным, энергетическим партнером является для нас Белоруссия. И граница между Белоруссией и Украиной - 1084 км. Я еще раз подчеркиваю, это последний наш сосед, с которым мы вот подобными заявлениями разрываем какие-либо отношения, портим их, несмотря на то, что мнение у наших людей совершенно другое".

Лукашенко заявил, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Медведчук прокомментировал социологические данные по поводу отношения украинцев к международным лидерам: согласно результатам опросов "на первом месте как раз господин Лукашенко - от 45% до 54% доверия оказывают наши граждане сегодня белорусскому лидеру".

"И поэтому все, что происходит в Беларуси, - это внутреннее дело Беларуси. Украина не должна была, не имела права вести себя таким образом, как это изложено в том заявлении, которое принято в Верховной Раде. Опять-таки это все сделано в угоду "партии войны". В угоду разрыву отношений со всеми нашими соседями. Вот это и есть государственные интересы, вот это и есть национальная безопасность, потому что она сегодня подвержена серьезным ударам и серьезным рискам, в том числе и энергетическая независимость Украины. Потому что треть поставок нефтепродуктов из Белоруссии – это очень серьезно. Если завтра они остановятся по какой-либо причине, а в данном случае может быть только политическая причина, это тяжелые последствия для нашей страны", - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Минск с 2015 года продолжает оставаться площадкой мирного урегулирования.

"Это надо ценить, это надо уважать и на это надо обращать внимание. Но те, кто вчера голосовал (а их набралось еле-еле больше необходимого количества - 228 голосов), как раз и хотят сорвать сегодня минский переговорный процесс, сделать все для того, чтобы не дать достичь мирного урегулирования, препятствовать возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это цель "партии войны", которая все больше проявляется в этом парламенте. И, к огромному сожалению для меня, для нашей партии, часть фракции "Слуга народа" тоже идет в фарватере подобных действий, направленных против интересов Украины", - резюмировал Виктор Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Беларусь, ВР, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский активист "Тесак" повесился: на месте гибели нашли странный предмет
02 В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
03 16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)
05 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали &quot;тишину&quot;, один военный погиб
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб
Медведчук: Беларусь – это энергетический партнер Украины
Медведчук: Беларусь – это энергетический партнер Украины
На юге США бушует мощный ураган &quot;Салли&quot;
На юге США бушует мощный ураган "Салли"
Классика и современность: презентован новый спорткар Nissan Z Proto (Фото)
Классика и современность: презентован новый спорткар Nissan Z Proto (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь