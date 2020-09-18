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Западный соцопрос: В парламент проходят 5 партий, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Западный соцопрос: В парламент проходят 5 партий, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"
09:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook
По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (25,3%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,4%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,6%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,1%) и "Партия Шария" (5,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,0%), "Сила и честь" Игоря Смешко (2,8%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,7%), ВО "Самопомощь" Оксаны Сыроид (1,5%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,2%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова и Евгения Мураева (0,9%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (0,9%), "За будущее" Игоря Палицы (0,7%) и "Национальный корпус" Андрея Билецкого (0,5%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 11-16 сентября 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,008 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Выборы, Опрос, Слуга народа, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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