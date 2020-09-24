СМИ рассказали, как Медведчук вытесняет из местных списков бывших депутатов от Порошенко

Николаевская ячейка ОПЗЖ находится в конфликтном состоянии вокруг списка в гор и обл совет и никак не может определиться с кандидатом в мэры. Об этом сообщили в статье НВ.

Так, ранее наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах называли экс-депутата из парламентской группы Відродження Артема Ильюка. Но теперь на эту позицию претендует Владислав Чайка, сын мэра Николаева (2000 - 2013). Последнего лоббирует депутат Юрий Загородний, временный руководитель облорганизации ОПЗЖ и близкий соратник Виктора Медведчука, главы политсовета партии.

В поддержку Ильюка высказались сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и глава исполкома партии Сергей Левочкин. Но в августе депутат Загородний приехал из Киева и возглавил партийную облорганизацию.

"У Загороднего сразу же начался раздор с Ильюком", - объяснил Федор Левченко, николаевский политтехнолог.

Из-за конфликта между Ильюком и Чайкой начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в гор- и облсоветы.

"Оба списка обновятся на 50%. Многие из тех, кого считали столпами партии, в них могут не попасть. Например, бизнесмен и экс-нардеп от Блока Петра Порошенко (БПП) Борис Козырь. У него были свои виды на списки. И это он толкал и финансировал Ильюка", - заявил Левченко.

20 сентября ОПЗЖ провела в Николаеве свою конференцию, но утверждение списков и кандидаты в мэры на ней не огласили. Ожидают решения центрального офиса партии.

23 сентября последний день подачи в ЦИК от партий кандидатов в мэры и претендентов в местные советы.