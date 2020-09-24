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Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма

Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма
19:04 Сегодня Телеграф capital.ua Фото: ukrafoto.com
Экс-народный депутат Давид Жвания 21 сентября выложил на своем Youtube-канале «Правда Давида Жвании» новое видео, в котором прямо назвал главным виновником потери Крыма Александра Турчинова, именовавшегося и.о. президента с февраля по июнь 2014 года.

По словам Жвании, Крым просто "сдали" по указанию администрации президента США Барака Обамы.

"Просто спустили команду "не дергаться“, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - говорит Жвания в новом видео.

Издание "Капитал" отмечает, что с течением времени появляется все больше свидетельств о бездеятельности и.о. президента Александра Турчинова во время аннексии Крыма.

"И заявление Жвании - далеко не первое свидетельство о том, какую негативную роль сыграл и.о. президента А. Турчинов в сдаче Крыма. Самое главное, что заявление Жвании звучит в унисон с оценками экс-президента Леонида Кучмы, экс-уполномоченного по контролю за Минобороны Владимира Заманы и многих других. Разве что они публично не произнесли слов "государственная измена" в отношении Турчинова. Генерал-полковник Владимир Замана, который в феврале-марте 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны, в июле 2020 года дал большую пресс-конференцию, на которой резко негативно отозвался о поведении Турчинова в дни марта 2014 года", - пишет "Капитал".

Замана заявил, что командование ВСУ подготовило специальную операцию по освобождению Крыма и он лично докладывал о готовности военных руководству государства в лице Турчинова. Однако возмутился генерал-полковник, Турчинов так и не отдал никакого приказа по поводу Крыма.

"Мне Кривонос говорит: "Я не знаю, почему начальник Генерального штаба не принял решения о реализации той операции, которая была подготовлена. Да, она была подготовлена. И я об этом докладывал товарищу Турчинову и руководству государства 28 февраля", - заявил Замана. 

По словам Заманы, военной группировке в Крыму "было поставлено дополнительное топливо, и на авиацию, и на флот, дополнительные наборы продуктов". 

"И если бы была политическая воля, то, естественно, такой постыдной сдачи своей территории не было бы", - такую оценку действиям Турчинова дал экс-уполномоченный по контролю за Минобороны Владимир Замана.

Экс-президент Леонид Кучма в марте 2020 года в интервью прямо назвал поведение украинского руководства (т.е. Турчинова) "неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму".

"Просто напомню краткую хронологию событий. 21 февраля участники Майдана мирно захватили Администрацию президента. Вечером того же дня президент Виктор Янукович вместе с близкими на двух вертолетах покидает Киев. 23 февраля 2014 года у здания Верховного Совета АР Крым прошел митинг крымских татар и сторонников Евромайдана, закончившийся столкновениями. Следующие три дня в Крыму творились настоящий хаос и безвластие. А примерно 25-26 февраля на территории полуострова появились неизвестные люди в зеленой военной форме и вооруженные автоматами без опознавательных знаков (в народе их прозвали "зеленые человечки" и "вежливые люди"), блокировавшие военные части и стратегические объекты.

Мог ли Турчинов противодействовать? Судите сами, по состоянию на начало марта, по разным оценкам, в Крыму находилось от 13 до 16 тысяч украинских военнослужащих. И это не считая личного состава СБУ (включая спецназ), солдат внутренних войск, сотрудников милиции и МЧС. И.о. президента и главнокомандующим на тот момент был Александр Турчинов. Как мы помним, после того, как власть в Украине захватили демократические силы, 22 февраля депутаты назначили Турчинова главой Верховной Рады. А 23 февраля Верховная Рада приняла постановление об отстранении Януковича от власти и передаче полномочий и.о. президента А. Турчинова.

И что же сделал и.о президента А. Турчинов, который по должности автоматически являлся Верховным главнокомандующим? Ничего! Абсолютно ничего! Говоря языком военного времени, это называется саботаж. Вот мы привыкли ругать товарища Сталина. Между тем, при Сталине пана Турчинова за саботаж сразу бы поставили "к стенке".

А в это время в Крыму местные жители вместе с "зелеными человечками" блокировали украинские военные части. Вспоминаю сюжет на украинском ТВ, когда один из народных депутатов смог пробраться в заблокированную воинскую часть и пообщаться с военными. Так вот, военные рассказали, что им никто даже не звонил! Просто вдумайтесь! Пан Турчинов не просто не дал никакого приказа - он даже не позвонил и не сказал "Держитесь!".

Если говорить по сути, то и.о. президента Украины Александра Турчинова имел минимум 2 варианта действий, которые он обязан был совершить согласно Конституции и законам Украины: 

Вариант А - объявить о введении военного положения и дать приказ военным, пограничникам и сотрудникам СБУ и МЧС в Крыму оказать вооруженное сопротивление;

Вариант Б - приказать украинским военнослужащим, пограничникам, сотрудникам СБУ отступать из Крыма вместе с оружием и военной техникой.

А что совершил Турчинов? Из всех вариантов он выбрал самый худший. Как видим, сначала и.о. главнокомандующего Вооруженными силами бросил украинских военных, силовиков и МЧСсников на произвол судьбы. А затем дал приказ отходить, фактически подарив Российской Федерации всю военную технику. Кстати, Владимир Путин не преминул весело потроллить официальный Киев, когда в январе 2018 года предложил вернуть украинскую военную технику, брошенную в Крыму. 

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать - мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - заявил президент РФ. 

"Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - уточнил российский президент.

Знаете, почему секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов никак не отреагировал на это предложение? Потому что стало бы известно, сколько десятков самолетов, кораблей и БТРов и.о. президента Александр Турчинов просто "подарил" Российской Федерации в 2014 году! 

"Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда", - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного "патриота" Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года", - отмечает издание.

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Украина, Крым, Александр Турчинов, Давид Жвания.

Автор:

Телеграф
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