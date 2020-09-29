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Турция выступила с жестким заявлением по Карабаху: Кремль невнятно ответил

Турция выступила с жестким заявлением по Карабаху: Кремль невнятно ответил
15:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter
По состоянию на сегодня ситуация в Нагорном Карабахе - это не война между Арменией и Азербайджаном. Это война между Турцией и РФ. И развязала ее именно Турция, используя дружественный ей Азербайджан в качестве тарана.

Об этом сообщил в своем высказывании журналист и военный обозреватель Денис Попович.

Нагорный Карабах - это тот якорь, с помощью которого Россия сохраняет свое присутствие в этом важнейшем для нее регионе. Поэтому, если Турция хочет отвоевать тут господство - то ей нужен Нагорный Карабах.

Таким образом действующие лица этой драмы становятся понятны. С одной стороны, это Турция, и ее "прокси" в лице Азербайджана. С другой стороны - Россия и ее "прокси" в лице Армении. Поле битвы - это Нагорный Карабах, откуда Азербайджан попытается выбить Армению, решая проблемы своего сюзерена.

Призом для Азербайджана будет являться разрешение в свою пользу давнего территориального конфликта с Арменией, тянущегося еще со времен распада СССР.

На сегодняшний день пока связка Азербайджан-Турция сильнее связки Армения - НКР - Россия.

Открыто "вписаться" за Армению Россия сможет только в том случае, если Азербайджан нападет именно на Армению (тогда будут запущены механизмы коллективной безопасности ОДКБ).

Поэтому русским остается направлять в помощь армянам вагнеровское отребье под видом любителей горных пейзажей и минеральных вод, но официально вести себя довольно сдержанно.

Дело в том, что открытый конфликт с Анкарой Москве крайне невыгоден. И не только потому, что Турция - член НАТО (Альянсу 100 лет не надо ввязываться в армяно-азербайджанский "салат").

"Причины лежат в той же Сирии. Открытый конфликт России с Турцией дает право Анкаре перекрыть черноморские проливы в рамках конвенции Монтре. А это запирает сирийскую группировку РФ в логистическом капкане и вынуждает Кремль задуматься о выводе своих войск из Сирии.

А уход российских войск из Сирии отдает Асада в руки Эрдогана лишь укрепляя региональное могущество Турции.

Поэтому единственная надежда русских в Закавказье - это стойкость армянской армии, которая должна будет выстоять перед превосходящими силами" - заявляет Попович.

Ранее эксперт назвал настоящую причину обострения в Нагорном Карабахе и озвучил сценарии исхода

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Турция, Кремль, Нагорный Карабах, Азербайджан.

Автор:

Телеграф
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