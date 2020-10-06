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В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", - опрос

В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", - опрос
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 25,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,0%, "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 14,2% и "ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,5%. Еще одна партия – "Сила и честь" Игоря Смешко (4,4%) – находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором).

Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 20-29 сентября 2020 года центром "Социальный мониторинг".

список кандидатов

Фото : 112.ua

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, прошедшая в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть таким образом: "Слуга народа" – 155 мандатов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 139 мандатов, "Европейская солидарность" – 92 мандата, "ВО "Батькивщина" – 54 мандата. 

рейтинг партий

Фото : 112.ua

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%, "Партия Шария" (Бондаренко О.) – 3,7%, "Гражданская позиция" (Гриценко А.) – 3,6%, "ВО "Свобода" (Тягнибок О.) – 2,9%, "Голос" (Рудик К., Клименко Ю.) – 1,6%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,5%, "Национальный корпус" (Билецкий А.) – 1,1%, "За будущее" (Палица И.) – 0,9%, "Оппозиционный блок" (Мураев Е.) – 0,8%, "Объединение "Самопомич" (Сыроид О.) – 0,5%.

Опрос общественного мнения проводился по собственной инициативе центром "Социальный мониторинг" с 20 по 29 сентября 2020 года в 24 областях Украины и городе Киеве. Всего опрошено 3014 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10-1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью тет-а-тет по месту жительства респондентов.

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ВР, Рада, Слуга народа, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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