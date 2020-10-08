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Украинской власти не нужен рост экономики, не нужно восстановление Донбасса, не нужно население ОРДЛО – Владимир Кацман

Украинской власти не нужен рост экономики, не нужно восстановление Донбасса, не нужно население ОРДЛО – Владимир Кацман
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф volodymyr.katsman Фото: facebook-volodymyr.katsman
Украинской власти не нужен рост экономики, не нужно восстановление Донбасса, не нужно население как неподконтрольных, так, похоже, и подконтрольных территорий.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил журналист и политолог Владимир Кацман.

По мнению Кацмана, такой вывод можно сделать исходя из реальных, а не декларируемых действий команды президента Зеленского:

"Блокада региона, которую ввел Порошенко и, которую успешно продолжает партия Зеленского ставит крест на надежде восстановления целостности страны.

Отсутствие мира на Донбассе провоцирует не только разобщенность всей страны, но и экономические проблемы для подконтрольных и неподконтрольных территорий. От блокады региона пострадали его угольная и коксохимическая отрасли, а инвестиции в модернизацию металлургических заводов и вовсе стали невозможны. Единственное, что держит власть на плаву – это подачки от МВФ и других кредиторов. О чем говорить, если две трети доходной части бюджета 2020 и 2021 гг. – это займы? Власть просто не способна обеспечить приток капитала в страну – и прокормить не только людей, но и саму себя.

Ошибочность блокады открыто признают и члены властной команды. Так, например, председатель Луганской областной военно-гражданской государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что экономическая блокада "ЛНР" спровоцировала "вымывание" гривны из неподконтрольной территории.

"Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине", - заявил Гайдай.

А премьер Гройсман еще тогда заявлял, что в первый год блокады ВВП снизился минимум на 1%.

Однако, добиваясь похвалы (и денег!) Запада, команда Зеленского открыто игнорирует здравый смысл, что никак не способствует урегулированию конфликта и возобновлению экономического сотрудничества.

Это абсолютно резонно замечает Кирилл Киквидзе в экономическом блоке своей аналитики по ТКГ.

"Еще на заседании 26 марта 2020 г. представителями Донбасса было предложено Украине разработать и согласовать дорожную карту по всеобъемлющему восстановлению экономических связей в соответствии с Минскими соглашениями. Соответствующие письменные предложения были направлены Донецком и Луганском к заседанию Рабочей группы по экономическим вопросам ТКГ 7 апреля 2020 г. С тех пор Донбасс неизменно поднимает этот вопрос на каждом заседании. А украинские представители неизменно либо молча игнорируют эту тему, либо заявляют о несоответствии предложений Донбасса украинскому законодательству и "преждевременности" данного вопроса. Никаких своих предложений по восстановлению социально-экономических связей украинская делегация не вносит”, - подчеркивает Киквидзе.

То, что назначенные Зеленским политические переговорщики не хотят и не способны обеспечить политическое урегулирование на востоке, отражается не только на их рейтингах "слуг народа", но и непосредственно на каждом жителе страны.

Ведь украинец не только 6 лет оплачивает 5% военного сбора при отсутствии военного положения, а и недополучает социальную помощь из-за постоянно растущих расходов на "оборонку".

На это накладывается еще и коронавирусный фактор, а также - в целом неэффективная, профанская политика власти, проявляющаяся в методичном убийстве украинской промышленности. Это дополнительные гвозди в крышку гроба погибающей украинской экономики, которую ЕС спасать вовсе не собирается.

Западу не нужна сильная Украина - его беспокоит только Украина как оппонент России. Но чиновники, удобно устроившиеся в экономико-политическом шпагате, вряд ли осознают, что вскоре их ждет сокрушительное падение.

С другой стороны, отмена экономической блокады Донбасса могла бы обеспечить рост в 1,5-2% ВВП.

"Мы должны отменить и отказаться от санкций, к которым мы присоединились к ЕС, в отношении России, и восстановить экономические отношения, где потребляемым и реализуемым является экспорт нашей продукции. Это Россия и страны СНГ. Мы должны пойти по пути детенизации нашей экономики, то, что мы предлагаем в нашем плане радикального изменения экономического курса.

Только это может спасти нас в сегодняшних условиях: при закрытии предприятий, при ограничении возможностей бизнеса", - убежден председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук".

"Но власти это невыгодно. Ведь как зарабатывали на войне и крови при Порошенко, так зарабатывают и сейчас… Увы!" - отметил Кацман.

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Украина, Донбасс, Владимир Кацман, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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