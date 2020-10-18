Как проголосовать на выборах, если у вас коронавирус: в Минздраве назвали условие

Болеющие коронавирусом украинцы все же смогут проголосовать на местных выборах.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как человек, болеющий COVID-19, может проголосовать на местных выборах.

"Избирателям, которые хотят проголосовать по месту пребывания, нужно не позже 20 часов последней пятницы перед днем выборов, это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья", - объяснил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По словам Степанова, это нужно, чтобы избирательный участок смог принять решение о включении имени человека в список избирателей, которые голосуют из дома.

"Врач или учреждение здравоохранения может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного, или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронного здравоохранения", - добавил он.

Как сообщалось ранее, ЦИК выпустила памятку избирателям о том, как избежать рисков инфицирования коронавирусом на избирательных участках.

Также в ЦИК показали, как будут выглядеть бюллетени и разъяснили нюансы их правильного заполнения.