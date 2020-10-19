Скачать
Понедельник, 19.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация
Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой

Медведчук назвал опрос Зеленского "дешевым пиар-ходом" и обвинил его в манипулировании мнением общества

Медведчук назвал опрос Зеленского "дешевым пиар-ходом" и обвинил его в манипулировании мнением общества
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter Виктора Медведчука
Планы президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый всенародный опрос населения в день выборов является попыткой манипулировать общественным мнением, которая уже подверглась резкой критике участников политического процесса, юристов и экспертов.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, предлагаемые вопросы ярко свидетельствуют о том, что они либо продиктованы страхом власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной:

«Например, вопрос о Будапештском меморандуме просто смешон, но в то же время демонстрирует глубокое невежество власти. Этот документ не предполагает обязанность его подписантов воевать за Украину. И никакие результаты опроса это не изменят. Разве что послужат оправданием для продавливания Зеленским вопроса, связанного с предоставлением Великобритании и США возможности размещать военные базы на территории нашей страны.

Другое дело, что это может быть неуклюжей попыткой обманным путем выйти из Минских соглашений. Право на использование меморандума у Украины было, есть и будет всегда. Он уже давно используется властями для политической риторики. Но если президент намерен воспользоваться результатами опроса для оправдания выхода из Минских соглашений и «нормандского формата» с последующей сомнительной попыткой перехода в формат Будапештского меморандума, то понимает ли он, что такие игры – это прямой путь к эскалации конфликта, возобновлению боевых действий, потере Донбасса?", - объясняет Медведчук.

При этом политик продолжил: "Почему именно Будапештский меморандум, который касается неядерного статуса Украины? Зеленский намерен нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия? Создать собственную атомную бомбу? Превратить Украину в Северную Корею?

Зачем вообще использовать такие сложные пути, формулировать непонятный для большинства граждан вопрос? Задайте прямой вопрос: поддерживают ли граждане Украины выход из Минских соглашений? Только задать его надо прежде всего тем, кто живет по ту сторону линии соприкосновения, кто живет в зоне ООС и знает, что такое боевые действия и их последствия. Или Президент Зеленский уже не считает их гражданами Украины и готов уничтожить всех этих людей во имя своих политических амбиций? Тогда где его обещания мира и чем он лучше Порошенко?".

"В вопросе о создании на Донбассе свободной экономической зоны совершенно непонятно, идет ли речь о контролируемых Украиной территориях, неконтролируемых или о всей территории Донецкой и Луганской областей? В какие сроки, при каких условиях, на какой период будет вводиться СЭЗ? Непонятно, почему этот вопрос обсуждается на национальном уровне, в то время как население неконтролируемых, да и контролируемых территорий Донбасса властью Зеленского и антиконституционным решением ЦИК лишено права участвовать в выборах, а значит, не примет участие и в «опросе».

Кроме того, вопрос СЭЗ, по сути, является в первую очередь вопросом налогообложения, а такие вопросы наравне с бюджетными и вопросами амнистии Конституция Украины не допускает даже как предмет референдума, а не то что какого-то сомнительного, придуманного ради собственного дешевого пиара «опроса».

При этом данный вопрос выглядит частью технологии отказа от закрепленного в Минских соглашениях особого статуса отдельных районов Донбасса. Представители власти уже заявляли, что СЭЗ – это и есть своего рода правильный особый статус, тогда как текст Минских соглашений – это «неприемлемая российская интерпретация особого статуса». Похоже, что цель – создать видимость попытки урегулировать ситуацию на Донбассе, в первую очередь для участников «нормандского формата». А получив «нужный» результат, власть заявит, что народ проголосовал против особого статуса для непризнанных республик?", - комментирует лидер ОПЗЖ.

"А теперь по существу об инициативе президента. Во-первых, назначение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента, исчерпывающий перечень которых перечислен в Конституции Украины. Это вопиющий пример использования админресурса и создания незаконных преимуществ для партии власти в день голосования. Данная инициатива укладывается в рамки придуманного самим Зеленским определения «коррупция в особо крупных масштабах».

Во-вторых, непонятно, за чей счет и кем будет проводиться масштабный опрос общественного мнения. Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными, а вопрос достоверности результатов при полной бесконтрольности подручных президента даже не стоит. И тем не менее власть, очевидно, намерена использовать результаты опроса в своих целях, не имеющих ничего общего с интересами граждан и страны.

В-третьих, что крайне опасно, эта профанация идеи народного волеизъявления снизит доверие общества к институту референдумов, если закон об их проведении будет когда-нибудь принят.

Подобное очковтирательство не пройдет, а участники «Парламентского измерения "нормандского формата"» будут проинформированы межфракционным депутатским объединением «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» об использовании антиконституционных механизмов, призванных стать дымовой завесой для срыва Минских соглашений.

Объективная оценка инициативам президента – уже зарегистрированная петиция с напоминанием о невыполнении «зеленой» командой предвыборных обещаний и предложением вынести на всеукраинский опрос 25 октября только один вопрос: «Довольны ли Вы деятельностью президента Зеленского и депутатов партии "Слуга народа", которых он привел в ВР, или требуете немедленной отставки президента и роспуска Верховной Рады IX созыва?»

И это самый правильный, своевременный и единственный вопрос, который стоит сегодня в условиях политического, экономического и социального кризиса в Украине, спровоцированного действиями власти. Но ответ на него давно очевиден, хотя, вероятно, и не интересен Зеленскому и его команде, как не интересны им и другие, действительно жизненно важные для Украинского народа проблемы и вопросы", - заключает Медведчук

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Выборы, Опрос, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
02 Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
03 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
04 "Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом
05 Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Итоги 18 октября: срыв перемирия в Карабахе, снос харьковского элеватора, &quot;Партизанский марш&quot; в Беларуси
Вечерний дайджест: главные события 18 октября
После танца с Кухар Фреймут едва не покинула &quot;Танці з зірками&quot;: кто ушел с паркета в 8 эфире
После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь