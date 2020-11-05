Медведчук прокомментировал инициативу Кравчука о выборах на Донбассе 31 марта 2021

Глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев подготовил для Трехсторонней контактной группы «План совместных шагов» с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Однако, кроме комментариев самого Кравчука, об этом плане мало что известно.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«На первый взгляд, там есть правильные вещи о том, что нужно принимать специальный закон о выборах. Он (Кравчук, – Ред.) не сказал, но думаю в плане есть, что согласно Минским соглашениям его надо согласовывать с представителями Донецка и Луганска. Надо принимать закон об амнистии, надо принимать и утверждать закон об особом статусе на постоянной основе, потому что другого нет», – отметил политик.

Медведчук акцентировал внимание на том, что Леонид Кравчук также говорит о формуле Штайнмайера и о ее имплементации.

«Это тоже надо делать. В формуле расписано, что сначала принимается закон, проводятся выборы, вводится на постоянной основе закон о статусе. После этого начинается процесс установления контроля над границей со стороны Украины, между Украиной и РФ. Порядок и последовательность должны быть в полном соответствии с Минскими соглашениями, другого быть не может», – указал лидер ОПЗЖ.

По словам народного депутата Украины, если этот план отвечает порядку, прописанному в пунктах Минских соглашений, то он имеет право на существование.

«Однако, опять-таки, нужно ознакомиться с его содержанием, чтобы окончательно высказать свою точку зрения по этому поводу», – уточнил Виктор Медведчук.

Ранее лидер ОПЗЖ заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе. Медведчук убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.