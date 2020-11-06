Медведчук: Верховная Рада должна разработать новое законодательство, чтобы урегулировать пробелы, которые возникли после решения КСУ

Необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что это - единственный выход, по которому должен идти власть в правовом государстве.

"Это единственный выход для ВР - разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд ряд принял эти нормы неконституционными, то есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять. Ведь абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников. И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, мы указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции, и это надо упразднить, и нарушения Конституции должны быть признаны как таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые бы не нарушали норм основного закона. Вот и все. То есть, в данной ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет - они нашей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов", - отметил политик.

По мнению Виктора Медведчука, ВР должна разработать новое законодательство, которое в этой части должно урегулировать все эти пробелы, которые возникли после решения Конституционного суда, "но ни в коей мере эти нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать нашу Конституцию".

"Вот единственный правовой выход в сложившейся ситуации. Все остальное - от лукавого. И когда вы задаете вопрос по поводу того, что президент сказал, что он распустит ВР - ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать, и зная о том, что это голосование будет нарушением Конституции, не только Конституции, но и норм уголовного законодательства. Правы эти депутаты, которые не хотят, - абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента - я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга Народа", пересмотреть сегодня вопрос того, насколько доверяют ВР девятого созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, то мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа", - добавил парламентарий.