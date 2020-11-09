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Медведчук предложил наиболее целесообразный план выхода из «конституционного» кризиса - эксперт

Медведчук предложил наиболее целесообразный план выхода из «конституционного» кризиса - эксперт
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф

Офис президента Владимира Зеленского предлагает изменить правила формирования Конституционного Суда в угоду политической конъюнктуре. Но в перспективе такой вариант принесет серьезные проблемы, потому что каждая власть будет пытаться менять правила под свои интересы.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил политический аналитик Виталий Романченко.

«Сегодня изменять законодательство, менять правила формирования Конституционного суда по желанию отдельных политических акторов? Извините, а спустя некоторое время будет новая коалиция, новое правительство, новый президент. И что? Снова менять Конституцию? Исходя из политической целесообразности отдельных политических акторов?» - раскритиковал политический эксперт предложение Офиса президента.

По словам Романченко, среди всех вариантов разрешения конфликта вокруг Конституционного Суда, наиболее прагматичный план предложил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Поэтому сегодня наиболее прагматичный вариант из всех предложенных - и президентом, и правящей фракцией, и главой Верховной Рады - наиболее целесообразный, прагматичный и отвечающий требованием законодательства вариант - это тот, который предложил господин Медведчук», - подчеркнул аналитик.

Виталий Романченко напомнил, что Виктор Медведчук предложил план выхода из политического кризиса, который заключается в том, чтобы разработать новые нормы, а затем принять новые редакции законов на заседании Верховной Рады.

«То есть, если у нас есть противоречия относительно декларирования, давайте мы внесем необходимые правки в Закон и не будем касаться процесс формирования Конституционного Суда. Если у нас есть вопросы относительно функционирования определенных антикоррупционных органов, тоже давайте изменим законодательство об этих органах, а не будем менять Конституцию, которая является фундаментом для государственного строительства», - пояснил эксперт.

По оценке Романченко, Виктор Медведчук предложил наиболее целесообразный план выхода из кризиса.

«Из всех вариантов наиболее практически возможным для реализации, наиболее целесообразным является тот, который предложил господин Медведчук», - заключил политический эксперт Виталий Романченко.

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Телеграф
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