Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Дистанционка" в селе: родители с удивлением узнавали, что на ноутбуках у детей нет ничего для школы - одни игры!
"Дистанционка" в селе: родители с удивлением узнавали, что на ноутбуках у детей нет ничего для школы - одни игры!
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
Попытка вернуть Донбасс силой обернется санкциями против Украины, - Андрей Рымарук
Попытка вернуть Донбасс силой обернется санкциями против Украины, - Андрей Рымарук
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией

Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди

Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Действующая украинская власть упорно отказывается признавать, что российская вакцина от коронавируса, о поставках которой договорился Виктор Медведчук, на данный момент является единственной в мире. Даже если такую вакцину разработают на Западе, то Украина ее получит в последнюю очередь.

Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал кандидат политических наук Алексей Якубин, передают for-ua.com.

Он отметил, что причины, по которым власть отказывается от российской вакцины, не выдерживают никакой критики.          

«Ситуация в том, что российская вакцина, на данный момент является единственной. Мы сейчас слышим про американо-немецкую разработку, и она, кстати, тоже только в процессе сертификации. Но при этом, мы видим, что часть стран уже готовы ее использовать. Нам критиковали вакцину из РФ, говорили, что она не прошла сертификацию, что она на третьем этапе проверки, связанного с эффективностью. Американо-немецкая вакцина только приближается к этому этапу, и мы видим, что тут какой-то критики нет. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вакцина из РФ – это реально доступная вакцина. После встречи с Виктором Медведчуком в России не отказались от своего предложения, что Украина может без очереди присоединиться к получению вакцины», – сказал кандидат политических наук.

Эксперт добавил, что, надеясь получить вакцину с Запада, украинская власть ставит под угрозу жизни украинцев.   

«На кону человеческие жизни, снятие различных карантинных ограничений, спасение экономики Украины. Потому что, если мы говорим про американо-немецкую вакцину, то до Украины, в лучшем случае, она дойдет в конце 2021 года», – добавил Алексей Якубин.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным достиг договоренности о поставках российской вакцины от коронавируса в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Вакцина, Россия, Виктор Медведчук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
03 "Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня
04 Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)
05 «Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Убийство в ресторане в центре Харькова: дело обросло новыми подробностями
Убийство в ресторане в центре Харькова: дело обросло новыми подробностями
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь