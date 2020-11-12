"Не уберегли ни маска, ни перчатки, ни дезинфекции": представитель Зеленского в Раде заразился COVID-19

В среду, 12 ноября, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус COVID-19.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя ", - написал первый вицеспикер.

Стефанчук также призвал тех, с кем контактировал в последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

Следует заметить, что Стефанчук является идеологом правящей партии "Слуга народа" и выступает представителем президента Украины Владимира Зеленского в Раде.

Напомним, что Владимир Зеленский 9 ноября заявил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.