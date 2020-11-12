Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов
Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией

"Не уберегли ни маска, ни перчатки, ни дезинфекции": представитель Зеленского в Раде заразился COVID-19

"Не уберегли ни маска, ни перчатки, ни дезинфекции": представитель Зеленского в Раде заразился COVID-19
17:19 Сегодня Телеграф

В среду, 12 ноября, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус COVID-19.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя ", - написал первый вицеспикер.

Стефанчук также призвал тех, с кем контактировал в последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса

Следует заметить, что Стефанчук является идеологом правящей партии "Слуга народа" и выступает представителем президента Украины Владимира Зеленского в Раде.

Напомним, что Владимир Зеленский 9 ноября заявил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада Украины, Коронавирус, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
03 «Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
04 Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)
05 "Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь