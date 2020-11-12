Больной COVID-19 Зеленский записал видеообращение из Феофании

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом и отправился на лечение в больницу "Феофания" наконец записал видео-обращение и рассказал как себя чувствует.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Украина 24.
По его словам, чувствует он себя хорошо и уже третий день находится на самоизоляции но все еще продолжает работать и исполнять свои обязательства.
Тем не менее вид нынешнего президента оставляет желать лучшего: на фото можно увидеть мешки под глазами и в целом он выглядит уставшим.
Последние фото Владимира Зеленского во время видео-обращения из клиники "Феофания":
Также в сети поделились самим видео-обращением Зеленского.
Стоит отметить, что в соцсетях президента данного обращения нет, видео есть только в телеграме Украина 24.
Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили COVID-19, были госпитализированы.
Читайте также в материале "Телеграф": В Офисе президента объяснили быструю госпитализацию Зеленского и Ермака.