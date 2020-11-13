ОПЗЖ вытесняет "Слугу народа" с лидирующих позиций по стране, - Медведчук

Местные выборы показали, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

Об этом заявил председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что ОПЗЖ на местных выборах победила в шести областях, "Европейская солидарность" ‒ в пяти, и только в четырех областях победу одержала партия "Слуга народа".

"На выборах в Верховную Раду летом 2019 года "слуги народа" "взяли" 22 области, кроме двух восточных ‒ Донецкой и Луганской, где победила "Оппозиционная платформа – За жизнь", и Львовской области ("Голос"). Однако продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти. Зеленский, открыто и явно продолжающий политику Порошенко, так и не смог объединить украинцев, вызвав кризис доверия и легитимности нынешней власти", - заявил Медведчук.

Политик заметил, что "единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ "сшивание" страны, является ОПЗЖ".

"Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане Юго-Востока Украины, которые еще год назад голосовали за "слуг народа", сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй", - говорит Медведчук.

Он отмечает, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это не только партия юго-востока: "Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают. В Киеве кандидат от нашей политической силы занял второе место на выборах мэра. Наши представители продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне. Таким образом, политика нашей партии поддерживается гражданами не только юга, востока, севера, но и центра и запада Украины".

Виктор Медведчук вспомнил, что у партии ОПЗЖ есть мирный план для урегулирования ситуации на Донбассе: "Он согласован с Донецком, Луганском и Москвой и который поддержали европейские политики. Дальше нужна только политическая воля первого лица в Украине, которая, к сожалению, напрочь отсутствует".

"Вопросы тарифов и создания новых рабочих мест – еще один приоритет, на котором акцентирует внимание "Оппозиционная платформа – За жизнь". Уже достигнуты договоренности с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий. Если бы этот процесс был обоюдным, здесь можно было бы достичь намного более серьезных результатов, которые дали бы серьезный толчок развитию экономики", - акцентирует Медведчук.

Он убежден, что "ОПЗЖ проводит политику "сшивания" страны": "Простыми словами, это политика сглаживания острых углов, расхождений в мировоззрении украинцев на западе и востоке страны".

"Пока прозападные партии ведут аморфную политику, активничая исключительно в соцсетях, "Оппозиционная платформа – За жизнь" идет к людям, а руководство партии уже имеет на руках договоренности, которые после прихода к власти будут реализованы в интересах украинских граждан", - говорит Медведчук.

Нардеп напомнил, что, согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране: "Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду, за нашу партия проголосовало бы 22,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого отдадут голоса. А вот "Слуга народа" опустилась на третье место с 18,7%. Неудивительно, что при таких показателях Владимир Зеленский говорит публично о возможном роспуске Верховной Рады, и такой запрос в обществе, несомненно, есть".

"Разочарование политикой президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них. Поражение властной команды, которая получила от украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, – это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сферах", - резюмирует Медведчук.