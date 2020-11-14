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Суббота, 14.11.2020
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ОПЗЖ вытесняет "Слугу народа" с лидирующих позиций по симпатиям украинцев, - Медведчук

ОПЗЖ вытесняет "Слугу народа" с лидирующих позиций по симпатиям украинцев, - Медведчук
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

Местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: "Оппозиционная платформа – За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что ОПЗЖ на местных выборах победила в шести областях, "Европейская солидарность" ‒ в пяти, и только в четырех областях победу одержала партия "Слуга народа", хотя летом 2019 года «слуг» поддержали в 22 областях. Кроме того, согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, ОПЗЖ стала лидером в рейтинге политических партий по стране, набрав 22,1% голосов респондентов в то время, как «слуги» - 18,7%.

По мнению политика, потеря доверия украинцев к партии власти произошла из-за продолжения политики экс-президента Петра Порошенко уже новой властью. В результате мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные реформы продолжились, а борьба с коронавирусом была полностью провалена.

«В итоге единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ "сшивание" страны, является "Оппозиционная платформа – За жизнь". Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане Юго-Востока Украины, которые еще год назад голосовали за "слуг народа", сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй», - отметил Медведчук.

 

Политик добавил, что результаты местных выборов также показали, что ОПЗЖ – партия не только Юго-востока страны, а всей Украины, поскольку и в столице, и в ряде западных и южных областей партия заняла лидирующие позиции.

 