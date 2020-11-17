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Россия не согласится на план Кравчука по Донбассу, так как он противоречит Минским соглашениям - эксперт

Россия не согласится на план Кравчука по Донбассу, так как он противоречит Минским соглашениям - эксперт
12:15 Сегодня Телеграф Фото: УП

Украинские власти занимаются имитацией, а не поиском реального мира на Донбассе. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум. По его мнению, Киев презентовал так называемый план Кравчука. Украинскому обществу навязывают мысль, что это прорывной документ, который устроит все стороны конфликта и позволит достичь мира на востоке страны. На самом же деле, это еще один провальный документ, который никакого отношения к миру не имеет, а призван скорее показать украинцам, что наша власть упорно работает на восточном направлении. Чтобы план Кравчука, или любой другой план сработал, нужно, чтобы все стороны его приняли. Донбасс и россияне уже назвали план Кравчука по Донбассу полным противоречием Минских соглашений. Они считают, что план предназначен исключительно для созыва очередного саммита "нормандского формата", о чем заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. В ОРДЛО еще более категоричны – это не план урегулирования конфликта, а попытка завести его в тупик.

На самом деле, проблема этого документа кроется в самом названии. «План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений». То есть, Киев пытается подменить само выполнение Минских соглашений новым планом по их выполнению. То есть, пытается изменить последовательность шагов, что, понятное дело, никогда не примут ни в Москве, ни в Донецке с Луганском. По версии украинской стороны, Минские соглашения не являются основой для урегулирования конфликта, а лишь служат основой работы ТКГ. При этом план Кравчука не преследует цель урегулировать конфликт, а лишь призван разблокировать работу ТКГ, которую в принципе сам Киев и заблокировал отказом выполнять Минские соглашения. Сам Кравчук признает, что Украина не может этого сделать.

Но давайте попытаемся проанализировать, что предлагает в своем новом документе Украина. Проблема в самом начале, ведь если Минские соглашения предполагают, что Украина закрепит за ОРДЛО особый статус в Конституции и проведет выборы, то Киев предлагает сначала провести полную демилитаризацию ОРДЛО и вывод всех вооруженных формирований. Согласно плану, это якобы должно произойти до 15 февраля 2021 года. А ведь этот вопрос касается не только ОРДЛО, но всей территории Украины.

Получается, Украина пытается отменить свое обязательство по выводу вооруженных формирований и военной техники. При этом она хочет полностью разоружить Донбасс и ввести туда свои войска (в плане Кравчука говорится, что с 10 декабря этого года должен начаться процесс возвращения подразделений ВСУ в места постоянной дислокации, а эти места до начала конфликта были и на территории нынешних ОРДЛО) без какого-либо политического урегулирования (особого статуса и т.п.), получив полный военный контроль над его территорией и границей с РФ еще до выборов. Это не что иное как попытка протащить пересмотр Минских соглашений.

Чтобы понять, какие формирования законны, а какие нет, нужен специальный закон, принятый в стенах Верховной Рады. Он должен очертить поле деятельности народной милиции ОРДЛО. Без такого закона реализация этой меры попросту невозможна. Очевидно, Рада не собирается голосовать за легализацию народной милиции ОРДЛО, хотя это прямо предусмотрено Комплексом мер. А потому совершенно непонятно, почему этот пункт об НВФ оказался первым в плане Кравчука.

Также в документе Украина подменяет понятия – вместо районов ОРДЛО с особым статусом управления говорится о зоне, свободной от незаконных вооруженных формирований.

Очень расплывчато указаны в документе и действия, которые должны предшествовать началу выведения НВФ из ОРДЛО. Что подразумевалось под «консолидацией режима прекращения огня», осталось загадкой. Означает ли это, что Украина готова строго выполнять те меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы 22 июля, или пытается подменить их содержание?

К тому же, все действия, которые должны были бы предшествовать выведению НВФ из ОРДЛО, в документе датированы позже, чем обозначено начало выведения вооруженных формирований.

«В плане Кравчука дальше прописаны политические и гуманитарные аспекты. Но дальше можно уже не идти, ведь план обречен уже после прочтения первого пункта. Ну никто в ОРДЛО не согласиться на такую последовательность, это же очевидно. Это знают в Киеве, Москве, Париже и Берлине» - отметил Розенбаум.

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Телеграф
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