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Успех ОПЗЖ обусловлен последовательной позицией по важным экономическим и политическим вопросам, – Рабинович

Успех ОПЗЖ обусловлен последовательной позицией по важным экономическим и политическим вопросам, – Рабинович
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в интервью изданию "Журналист" озвучил ход избирательной кампании, окончательную оценку которой удастся сформулировать лишь к концу месяца.

"Пока могу сказать о главном: наша партия ОПЗЖ выиграла выборы… Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе – фактический выигрыш в 6-ти областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов", – отметил нардеп.

По мнению политика, выигрыш на местных выборах партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обусловлен правильной и последовательной позицией ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам.

"Все решения, волнующие людей сегодня, принимаются стратегическим советом партии, в который входят: руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин. Люди устали от вранья, от "креативных гиперлупов", люди хотят прагматизма, покоя и стабильности", – констатировал нардеп.

"Больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука. Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно – проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны – это поддержали 75% граждан страны…" – резюмировал Вадим Рабинович.

По словам главы политсовета партии Виктора Медведчука, местные выборы показали ведущую роль ОПЗЖ в политической жизни страны.

"ОПЗЖ по всей стране уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского "Слуга народа" и становится той политсилой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы", – заявил политик.

Парламентарий также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах победила в шести регионах, в то время как "Европейская солидарность" ‒ в пяти областях, а партия "Слуга народа" ‒ всего в четырех. И это с тем учетом, обратил внимание Медведчук, что в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.

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Вадим Рабинович, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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