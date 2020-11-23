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Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов

Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов
21:36 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому новым главой Сумской ОГА. 

Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020 года, информирует пресс-служба ОПУ.

Журналист Юрий Смирнов обратил внимание на одну деталь, президент на встрече с Хомой был без маски и пожал тому руку, даже несмотря на то, что только в понедельник, 23 ноября, заявил, что получил негативный тест на COVID-19.

"По логике президента каждый, кто переболел коронавирусом может ездить в общественном транспорте без маски. И я так понимаю, рукопожатие - это святое. Без него (даже в условиях пандемии) назначение не вступает в силу", - пишет Смирнов. 

Как сообщалось ранее, в понедельник Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак заявили о негативных тестах на коронавирус

В связи с этим Зеленский записал видео, которое опубликовал в Facebook.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Василий Хома, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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