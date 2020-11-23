Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому новым главой Сумской ОГА.

Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020 года, информирует пресс-служба ОПУ.

Журналист Юрий Смирнов обратил внимание на одну деталь, президент на встрече с Хомой был без маски и пожал тому руку, даже несмотря на то, что только в понедельник, 23 ноября, заявил, что получил негативный тест на COVID-19.

"По логике президента каждый, кто переболел коронавирусом может ездить в общественном транспорте без маски. И я так понимаю, рукопожатие - это святое. Без него (даже в условиях пандемии) назначение не вступает в силу", - пишет Смирнов.

Как сообщалось ранее, в понедельник Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак заявили о негативных тестах на коронавирус.

В связи с этим Зеленский записал видео, которое опубликовал в Facebook.