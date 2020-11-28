Еще один украинский депутат попался на непотребствах в парламенте (фото и видео)

В Верховной Раде снова произошел сексуальный скандал, в котором оказался замешан депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский. Во время очередного заседания он не упустил возможности переписываться со своей любовницей Екатериной Демченко.

Об этом сообщает TK Media

Пикантности скадалу добавляет тот факт, что Демченко работает в компании Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто, о чем свидетельствуют данные в ее Facebook-аккаунте. Все бы ничего, если бы эта фирма не принадлежала супруге нардепа Татьяне Бушай. Кроме того, Демченко является помощником своего любовника-нардепа.

"Хочу тебя", - пишет Демченко нардердепу в ответ на его признание в желании его поцеловать.

Возможно никто бы и не заметил "жарких" СМС-сообщений нардепа в адрес любовницы, если бы он не прикрывал табло телефона во время переписки документами нардепа Анны Скороход.

Отметим, ранее Олег Семинский попал в скандал в Чернигове, где избил мужчину и спускал колеса на авто из-за билбордов.

Напомним, что это не первая подобная скандальная история в парламенте. Ранее нардепа Илью Киву застукали за тем, что он прямо во время заседания трогал себя за причинное место.

Также нардеп от "Слуги народа" Богдан Еременко в парламенте вел переписки с девушками с сайта знакомств. При этом он вероятно забыл, что женат.