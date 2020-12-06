Гриневецкий и Труханов хотят силами националистов уничтожить ОПЗЖ в Одессе - блогер

Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов. Об этом заявил политический обозреватель Владимир Шамин:

"Наконец-то стало понятно, зачем Зеленский в конце ноября назначил главой Одесской облгосадминистрации выходца из комсомольской среды, уже бывшего ранее губернатором Одесской области при Кучме, Сергея Гриневецкого.

Гриневецкий, с виду весь такой пророссийский, имеющий Орден Дружбы "за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины" оказался лишь исполнителем преступной хотелки Зеленского для сговора с Трухановым.

Следите за мыслью: кто мешает Зеленскому и Труханову в Одессе? Правильно: ОПЗЖ. Кто получил большинство на выборах в Одесской области? Правильно: ОПЗЖ. Что нужно сделать Зеленскому и Труханову, чтобы и дальше творить незаконные дела в Одессе? Правильно: убрать ОПЗЖ.

Именно такое задание Зеленский и Труханов поставил перед Гриневецким: убрать ОПЗЖ из Одессы. И бывший комсомольский деятель взял под козырек.

Показать свою лояльность он смог уже 4 декабря, на сессии Одесского облсовета. Гриневецкий вызвал полицию и спецназ, чтобы вывести представителей ОПЗЖ. Силовики избили Плачкову, но на большее они оказались неспособны. После чего Гриневецкий вызвал националистов из "Нацкорпуса" и "Азова", чтобы те вывели из зала и избили депутатов от ОПЗЖ, которые заблокировали принятие незаконных решений.

Таким образом, Труханов, руками Зеленского, который поставил губернатором человека Труханова (Гриневецкий в 2020 году стал депутатом облсовета от партии Труханова) зачищает под себя весь регион, чтобы снова вести свои темные делишки".