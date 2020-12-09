Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Европе задержали российского шпиона, работавшего на ФСБ
В Европе задержали российского шпиона, работавшего на ФСБ
Пожар в кинотеатре Полтавы: появились данные о жертве
Пожар в кинотеатре Полтавы: появились данные о жертве
В России заявили о срыве "диверсии" Украины
В России заявили о срыве "диверсии" Украины
Военный эксперт назвал "несерьезными" угрозы Кравчука России
Военный эксперт назвал "несерьезными" угрозы Кравчука России

Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую "сделала" Зеленского и "слуг" в Кривом Роге, - эксперт

Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую "сделала" Зеленского и "слуг" в Кривом Роге, - эксперт
14:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter - MedvedchukVV

Выборы мэра Кривого Рога - это также пример того, как работают современные политические бренды.

Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Как констатировал Чаплыга, результаты мэрских выборов в Кривом Роге показали, что за счет одного только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

"Пример с выборами в Кривом Роге - это еще и история о том, как работают политические бренды. Чуть больше года назад благодаря бренду Зеленского выборы мог выиграть любой мистер X с нулевой узнаваемостью и минусовой харизмой. Но Кривой Рог показал, что теперь есть бренды посильнее, а на одном только имени Зеленского выборы больше не выиграешь", - отметил активист.

По словам Чаплыги, проигрыш в Кривом Роге стал настоящим "Ватерлоо" для Зеленского и его партии, которых разгромила "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. 

"Настоящее Ватерлоо" для Зеленского - именно так вчера в эфире эксперты окрестили то, что произошло в Кривом Роге, где партия Медведчука вчистую "уделала" Слуг на их поле с учетом форы, которая была у Слуг из-за снятия с выборов очевидного фаворита и прямой поддержки олигарха Рината Ахметова", - пояснил автор. 

Чаплыга пришел к выводу, что личный политический бренд Виктора Медведчука оказался сильнее и бренда Зеленского, и Ахметова.

"А если смотреть более системно, то выходит, что личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на Слуг и их кандидата в родном для себя городе. И сильнее, чем деньги и медиаресурсы Ахметова", - сделал вывод политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
02 На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)
03 Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог
04 "Матюки на всю квартиру": всплыли детали жестокого убийства и расчленения в Черкассах
05 "Перестал даже пытаться": в США раскритиковали последние дни президентства Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порезал вены и включил газ: в Одессе дом едва не взлетел на воздух из-за горе-самоубийцы (фото)
Порезал вены и включил газ: в Одессе дом едва не взлетел на воздух из-за горе-самоубийцы (фото)
Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика
Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика
Электричество в Украине подорожает в два раза, и это не предел: почему так происходит
Электричество в Украине подорожает в два раза, и это не предел: почему так происходит
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в &quot;адаптивном&quot; карантине - украинская певица
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в "адаптивном" карантине - украинская певица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь