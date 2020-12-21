Украина может получить вакцину от COVID-19 при помощи Польши: детали переговоров

Польша может стать посредником для Украины при получении вакцины от вируса COVID-19 от ЕС. Наша страна ведет консультации с западным соседом, есть реальная возможность подготовить механизм взаимодействия уже к середине января.

Глава украинского представительства в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга в Брюсселе сообщил, что Украина находится в приоритете выделения вакцины от коронавируса для граждан главной группы риска – медиков и людей старшего возраста. Он сказал, что ведутся консультации с польскими коллегами по поводу посредничества в данном вопросе.

Так называемые третьи страны, в список которых входит Украина, смогут получить вакцину от коронавируса через одно из государств-членов ЕС.

«ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины третьим странам. Это предусмотрено всеми шестью соглашениями Еврокомиссии с производителями. Мы предполагаем, что нашим посредником может стать Польша», – заявил Точицкий.

Известно, что 21 декабря ЕС планирует утвердить вакцину от компании Pfizer, которую еще с прошлой недели начали использовать для вакцинации в Великобритании.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине выявили более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.