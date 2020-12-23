Чаплыга: реальным победителем рейтинга «Политик года» по версии КМИС и «Деминициатив» является Медведчук

Реальным победителем рейтинга «Политик года» по версии социологических компаний КМИС и «Демократические инициативы» является Виктор Медведчук.

Об этом заявил политический обозреватель Михаил Чаплыга:

«Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда со знаком минус… Смотрю опрос КМИС совместно с «Деминициативами». Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации «Политик года»? Ну как победитель… 14,5 % назвали Зеленского «политиком года», а вдвое больше – 28,0 % - главным неудачником.

Как такое может быть? Все просто! На президентских выборах избиратели поделились на две антагонистические группы. Одни «уверовали в чудо» в виде прихода Голобородька в образе Зеленского и «Слуг Народа» (ха-ха три раза!), а другие, наоборот, замкнулись в «секте седого Петра».

Спустя полтора года мы видим, что миллионы тех, кто отдали голос за Зеленского, в жестком политическом шоке. Поэтому в два раза больше – 28,0 % - назвали Зеленского главным неудачником 2020 года.

Да у них там все рекордсмены! Нынешний премьер Шмыгаль – аж (присядьте) 0,1 % считают его политиком года, зато 1,8 % - главным неудачником. В 18 раз больше! Бывший премьер Гончарук – 0,4% против 4,4 % - в 11 раз больше считают неудачником его! У Порошенко целых 9,2 % «за». Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает – 13,8 %. То есть, по итогу, минус 4,6 %.

А есть, кто «на позитиве»? Да! Дмитрий Разумков – 2,3 % назвали «политиком года», только 0,2 % считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия. Держатся Юлия Тимошенко – 5,4 % против 2,3 % и Юрий Бойко – 5,4 % на 1,3 %. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук – 6,9 % назвали его политиком года, против только 2,5 %. Т.е. Медведчук с балансом 4,4 % в твердом плюсе.

Мы живем в расколотой стране! Вот что говорит эта картина… Политик года Зеленский – это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают «неудачником года».

Огромная часть общества их просто не воспринимает. Получается сенсационный вывод: если считать баланс «за» и «против», то выходит, что на первом месте ... Медведчук».

«При этом Бойко, Тимошенко и Разумков – так держать! Если баланс номинаций «политик года»/«неудача года» - в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать «политиком года» для всей Украины» - отметил Чаплыга.