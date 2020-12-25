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Американские СМИ одновременно взяли интервью у Зеленского и Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики, - Кутуев

Американские СМИ одновременно взяли интервью у Зеленского и Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики, - Кутуев
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американские СМИ не просто так одновременно взяли интервью у президента Владимира Зеленского и председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Капитала" — доктор социологических наук, профессор НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" Павел Кутуев.

"Отчет о выполненном „домашнем задании“ и список просьб к американскому Санта-Клаусу — вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times", — констатировал ученый. 

Кутуев обратил внимание, что если американские СМИ откровенно троллят Зеленского, то к Медведчуку относятся с подчеркнутым уважением.

"Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? А, как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез. Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус („лидер“, „председатель ОПЗЖ“, „ключевая фигура“, „магнат“)", — аргументировал профессор.

"Не говоря уже о том, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука", — подчеркнул он. 

Кроме того, отметил Кутуев, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось off the record (как говорится, "за кадром").

"Интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой — это фактически президентский круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т. д.", — пояснил ученый.

Павел Кутуев резюмировал, что американские СМИ специально одновременно взяли интервью у Владимира Зеленского и Виктора Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики. 

"Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина", — заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев. 

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Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Павел Кутуев.

Автор:

Телеграф
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