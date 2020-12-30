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"Оппозиционная платформа - За жизнь" является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты трех социологических опросов в конце декабря

"Оппозиционная платформа - За жизнь" является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты трех социологических опросов в конце декабря
14:37 Сегодня Телеграф

Самые крупные социологические службы - КМИС, Фонд "Демократические инициативы" и "Украинская социологическая группа" провели в декабре опрос электоральных настроений населения на парламентских выборах.

По данным трех исследований, лидером симпатий украинцев стала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". 

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии, которое было проведено с 17 по 23 декабря, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 23,1% респондентов. Далее следует "Слуга народа" - 20,9%. За "Европейскую солидарность" проголосуют 14,1% респондентов, а за "Батькивщину" - 9,8%. Замыкают список прошедших в Раду партий "Радикальная партия Ляшко" - 6,1% и "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,2%.

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Результаты по другим политсилам выглядят следующим образом: 

"Сила и честь" - 4,4%, "Голос" - 3,2%, "Свобода" - 2,8%, "За майбутнє" и "Партия Шария" - по 2,3%, "УДАР" - 2,2%, "Оппозиционный блок" - 1,8%, "Наш край" - 0,8%, "Пропозиция" и "Самопомич" - 0,4%.

При этом, по данным КМИС, если бы выборы президента происходили в ближайшее воскресенье, то большинство проголосовало бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского - 27%. За ним следует Юрий Бойко - 14,7%, Петр Порошенко - 13,7%, Виктор Медведчук - 8,7%, Юлия Тимошенко - 7,5%, Олег Ляшко - 6,3%, Владимир Гройсман - 5,5%, Сергей Притула - 4,1%, Дмитрий Разумков - 3,4%, 0 Виталий Кличко -2,2%, Олег Тягнибок -1,7%, Александр Вилкул - 1,2%, Андрей Билецкий - 0,9%, Игорь Палица - 0,8%.

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Напомним, по данным опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 16 по 23 декабря, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы проголосовать 23,8% опрошенных. Далее следует "Слуга народа" - 21,9%. За "Европейскую солидарность" отдали свои голоса 15,6% респондентов, за "Батькивщину" - 8,2%.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в ОПЗЖ пообещали привлечь СМИ к ответственности за фейки про Виктора Медведчука.

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Телеграф
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