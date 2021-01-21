Виктор Медведчук обратился к председателю СБУ Баканова с просьбой посодействовать в освобождении украинских граждан, находящихся в ОРДЛО

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Виктор Медведчук сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную Украины территорию.

Медведчук подчеркнул, что в соответствии со статьями 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан. «Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украины территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установление мира в Украине», - отметил парламентарий.

Виктор Медведчук сообщил, что к нему "обратились с официальным письмом полномочные представители ОРДО Н. Ю. Никонорова и ОРДО В. М. Дейнего".

Представители ОРДО и Орлой, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик, приняли решение передать через него на подконтрольную Украины территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы .

В письме Медведчуку предлагается вывести на подконтрольную Украины территорию через КПВВ «майорских» граждан Украины: Довгаль Светлана Анатольевна, Стаценко Наталья Александровна, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталья Яковлевна. Осуществить это можно с 20 января 2021 года.

Пресс-служба партии

«Оппозиционная платформа - За жизнь»