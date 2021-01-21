Эксперт назвала неадекватной реакцию украинского МИД и Кулебы на освобождение Медведчуком удерживаемых лиц

Украинское Министерство иностранных дел под руководством Дмитрия Кулебы назвало ударом по Нормандскому формату и ТКГ освобождение удерживаемых лиц и их передачу Виктору Медведчуку вместо того, чтобы организовать для них помощь.

Об этом в своем Facebook написала медиаэксперт Татьяна Чугаенко, сообщает Newsone.

"Наш МИД /самый гуманный МИД в мире - ура!/ - продолжает выдавать "оговорки по Фрейду". Нормальные люди, когда освобождают пленных, помогают обездоленным, кормят голодных etc, реагируют на это с теплотой. Но не украинские дипломаты, конечно. Для этого они даже оторвались от вылизывания Байдена, ибо написать гадости по поводу освобождения удерживаемых на Донбассе украинцев – это святое", - написала она.

По ее словам, "у Кулебы в данной связи вообще истерика. В МИДе разродились заявлением о том, что решение ОРДЛО при посредничестве Виктора Медведчука освободить группу людей "є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб"".

Чугаенко считает, что в данном случае с позицией украинской власти что-то не так, ведь она недовольна возвращением своих граждан.

"Странные люди, конечно. Называют себя патриотами, но освобождением из тюрьмы наших соотечественников они недовольны. Явно что-то не так с позицией украинской власти, если освобождение людей они называют ударом по "нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группе. Интересно, в чем они этот удар видят?" - указала она.

Медиаэксперт уверена, что подобной реакцией МИД во главе с Кулебой признали, что у них них никаких достижений в этом направлении.

"Целый год после переговоров в Париже власть бодро рапортовала о том, как они выполняют все свои обязательства. И тут вдруг в ОРДЛО обещают освободить людей. Граждан Украины. И в МИДе начинают истеричить. И таким образом МИДовские во главе с Кулебой, сами того, наверное, не желая, признают, что нет у них никаких достижений. Потому что какие могут быть достижения, если от новости об освобождении украинцев наши дипломатические "лелики" начинают вопить: "Шеф, все пропало!"" - добавила Чугаенко.

Напомним, как сообщалось, нардеп и председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой посодействовать в освобождении украинских граждан, находящихся в ОРДЛО.