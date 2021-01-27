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Виктор Медведчук дал большое интервью влиятельному французскому политическому альманаху Politique Internationale

Виктор Медведчук дал большое интервью влиятельному французскому политическому альманаху Politique Internationale
20:54 Сегодня Телеграф

В зимнем выпуске Politique Internationale ‒ одного из наиболее авторитетных французских ежеквартальных политических альманахов, рассчитанных на профессиональную аудиторию, ‒ вышло интервью председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука. Редакция этого альманаха о международных отношениях, более 40 лет издаваемого в Париже, озаглавила материал "Украина ‒ Россия: Посредник". Как сочли в Politique Internationale, именно это слово наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина "Le go-between": "Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом". И это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо. 

Викто Медведчук дал интервью Politique Internationale

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

Медведчук по просьбе Politique Internationale не только дал свою оценку мировым политическим событиям и французским государственным деятелям прошлого, но и исчерпывающе ответил на вопросы об Украине, интересующие европейскую политическую элиту. Приведем ключевые тезисы интервью:

  • Процесс урегулирования конфликта по-прежнему в тупике из-за отсутствия политической воли. Ее не было у Президента Порошенко, ее нет и у Президента Зеленского. 
  • Украина продолжает оставаться самой коррумпированной страной, по уровню преступности находится на 1-м месте в Европе, а по индексу привлекательности для ведения бизнеса занимает последнее место в Европе.
  • Мирный план с детальным описанием шагов для мирного урегулирования, стал частью программы "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь".
  • "Парламентское измерение "нормандского формата" позволит оказать существенное содействие переговорному процессу в "нормандском формате". Привлечение парламентариев четырех стран "нормандской четверки" (а план ОПЗЖ поддержали не только парламентарии Франции, но и России, и Германии, и даже европарламентарии) способно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.   
  • Будет уместным вспомнить об идее Большой Европы – от Лиссабона до Владивостока. Отдельные члены Евросоюза уже понимают, что надо руководствоваться интересами национальных экономик, а не геополитическими «хотелками» Вашингтона.
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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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