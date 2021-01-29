Скачать
Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия теряет миллиарды долларов из-за "крымских санкций" от Украины, - Борис Бабин
Россия теряет миллиарды долларов из-за "крымских санкций" от Украины, - Борис Бабин
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные

Медведчук: Зеленский отказывается замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть

Медведчук: Зеленский отказывается замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Politique Internationale – одно из наиболее авторитетных французских изданий о международных отношениях, которое более 40 лет издается в Париже и рассчитано на профессиональную аудиторию, – взяло интервью у народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Редакция назвала интервью «Украина – Россия: Посредник». По мнению издания, это наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

В интервью Виктор Медведчук ответил на ряд вопросов, касающихся ситуации в Украине, в том числе рассказал о своем отношении к действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не встречаюсь с Президентом Зеленским. Могу сказать, что от имени миллионов украинцев, которые поддержали нашу политическую силу на парламентских выборах, я дважды обращался к Президенту Украины с открытыми письмами, где попросил дать ответы на те животрепещущие вопросы, которые сегодня волнуют, без сомнения, каждого человека в нашей стране. Но эти вопросы так и остались без ответов», – сообщил Медведчук.

Парламентарий с сожалением отметил, что Владимир Зеленский далек от реальной жизни.

«Он пребывает в иллюзиях и радужных мечтах, отказываясь замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть, а эпоха бедности, о конце которой его команда трубила со всех сторон, сменилась эпохой тотальной нищеты. Украина продолжает оставаться самой коррумпированной страной, по уровню преступности находится на 1-м месте в Европе, а по индексу привлекательности для ведения бизнеса занимает последнее место в Европе», – обосновал свою точку зрения Виктор Медведчук.

Ранее политик заявлял, что предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением курс в течение 2019–2020 годов является главной причиной экономического и социального коллапса в стране. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить данные по падению ключевых макроэкономических показателей Украины в сентябре ‒ декабре 2019 года, еще до локдауна и COVID-19, а также параметры развития страны в течение 2020 года.

«Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная "перезагрузка", которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», – сказал Виктор Медведчук.

Также председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что с 1 января 2021 года обещанное Владимиром Зеленским двукратное понижение тарифов обернулось существенным ростом цен на газ для украинцев и тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги.

«Пытаясь в очередной раз обмануть население, Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно "забыв" при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии», – заявил Виктор Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 114

Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МИД РФ отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России
02 Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
03 Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
04 "Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную
05 В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
Степанов пообещал, что российской вакцине в Украине не бывать
Степанов пообещал, что российской вакцине в Украине не бывать
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
Самоубийство Шаляпина: мать погибшего комика поделилась деталями последнего разговора с ним
Самоубийство Шаляпина: мать погибшего комика поделилась деталями последнего разговора с ним
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь