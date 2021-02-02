Падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», а также рост рейтингов Медведчука и ОПЗЖ - главные тенденции этого года, - эксперт

Падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», а также рост рейтингов Медведчука и ОПЗЖ являются наиболее значимыми тенденциями 2021 года. Об этом заявил политический эксперт Александр Потемкин, комментируя результаты социологического исследования Центра «Социальный мониторинг»:

«Центр Социальный мониторинг презентовал свое большое январское исследование социальных настроений в Украине. Какие главные моменты из него стоит выделить?

78,3% украинцев уверены – события в стране идут в неправильном направлении. А еще год назад скептиков было только 45,3%. Буквально за год действующая власть своей невнятной политикой увеличила их численность практически вдвое.

80% украинцев среди важнейших проблем страны называют рост коммунальных тарифов. Практически столько же – рост цен, падение экономики и конфликт на Донбассе. При этом 87% украинцев уверены – поднятие тарифов необоснованно, а людей просто обманули. 60% считают, что Кабмин Шмыгаля должен уйти в отставку. Но важно и другое – впервые после смены власти количество тех, кто требует перевыборов в Раду, стало больше противников перевыборов. То есть, украинцы дают сигнал президенту Зеленскому – нужны досрочные выборы в Раду. Но не только в Раду. 46% украинцев хотят также перевыборов президента, и их уже больше, чем противников.

Дело в том, что уровень доверия к президенту Зеленскому упал с мая 2019 года с отметки 34,1% до минус 37,1% в январе».

«Вслед за доверием валится и рейтинг президента. Сейчас за него готовы проголосовать только 25,6% избирателей. На фоне падения рейтинга президента и "Слуги народа" тем более понятен рост партии ОПЗЖ, которая вышла на первое место. Высокие показатели партии подтверждаются высоким личным рейтингом доверия к ее лидерам. Например, у Юрия Бойко - 20,3%, Виктора Медведчука - 18%, у Вадима Рабиновича - 14,7%» - отметил Потемкин.