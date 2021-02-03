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ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов узурпацией власти и введением диктатуры

ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов узурпацией власти и введением диктатуры
09:54 Сегодня Телеграф

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением об Указе Зеленского, которым вводятся санкции против телеканалов 112, Ньюзван и ЗИК

«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии. Идя по пути коррупции, кражи денег на «Большой стройке», поднимая тарифы на газ для населения, преследуя русскоязычных граждан и поддерживая национал-радикалов, Зеленский не мог проигнорировать свободу слова тех средств массовой информации, которые выступали с обоснованной критикой его действий», - говорится в заявлении.

Это решение, автоматически переводящее Украину в число диктатур, свидетельствует лишь о полном банкротстве действующей власти, реальности катастрофического падения рейтинга лично Зеленского и партии «Слуга Народа», - отмечают в партии.

«Решение президента Зеленского полностью противоречит действующему законодательству. Часть 2 ст.1 Закона «О санкциях» гласит: «Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность», - подчеркивают в партии.

«Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак — гражданином Украины; потому решение, принятое Зеленским является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (ст. 62) прямо запрещает ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и установлена решением суда.  Никакими Указами Президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», - напомнили оппозиционеры Зеленскому.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что умышленные, преступные действия Зеленского, провалившегося как лидер государства, является попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий.

«Представители политических сил Украины, гражданского общества и мыслящие граждане должны отдавать себе отчет в том, что власть Зеленского твердо встала на путь узурпации власти, установления диктатуры, уничтожения оппозиции и расправы над свободой слова», - заявили в ОПЗЖ. И обратились к международным организациям и их мониторинговым миссиям в Украине, дипломатическим представительствам с призывом решительно осудить диктаторские действия Зеленского. Указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Санкции, Владимир Зеленский, ОПЗЖ.
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