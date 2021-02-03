Оман и кумовство: Зеленскому припомнили самые громкие скандалы за время его президентства

В предвыборных роликах два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил, что готов на все, чтобы изменить политику в Украине. Ему верили. На него надеялись.

Впрочем, за почти два года у власти многочисленные скандалы зацепили как Зеленского, так и его ближайших соратников. Тех, кто называл себя "новыми лицами" и выгодно для себя продал эту историю украинцам, пишет в своем блоге журналист Игорь Смолов, передает "112 Украина".

Спустя два года оказалось, что "новые лица" - лишь прикрытие, которое практически сразу "развалилось" под давлением обстоятельств. Эти обстоятельства были связаны с обманом, коррупцией и прочими поступками, за которые Зеленскому и его окружению должно было бы быть, по крайней мере, стыдно

Автор вспоминает несколько самых известных скандальных историй с участием президента и его окружения.

Оман

Год назад, в начале января Владимир Зеленский улетел в Оман. Тайно. Об этом изначально никто не знал, но в итоге узнали журналисты. После этого Зеленский и его администрация начали "мастерить" ответ на вопрос, что он там делал, периодически "путаясь в показаниях".

В итоге сошлись на "встречах ради Украины". Президент якобы вел переговоры ради оманских инвестиций, а не банально отдыхал. А поездка была оплачена, по версии ОП, из личных средств Зеленских, а не из госбюджета.

И вообще, как потом заявил президент на одной из пресс-конференций, "он не обязан рассказывать о частной поездке".

Спустя год возникает резонный вопрос "а где волна оманских инвестиций?". Пока что на этот вопрос никто ответа не давал.

Кумовство

Помните видео накануне выборов, где Зеленский говорил о том, что надоело, когда на высокие посты назначают кумовьев, друзей и прочих родичей? Ну так вот, придя к власти, он вывел кумовство на новый, более высокий уровень, которого вряд ли достигали предыдущие президенты.

Зеленский расставил на все возможные посты своих друзей и просто работников "Квартала", Должности получили вот прямо все, до кого дотянулась рука президента – от бухгалтеров "Квартала" до друзей детства (Баканов, напомним, возглавил Службу безопасности).

Так закончилась мечта украинцев увидеть на постах не чьих-то кумовьев, а профессионалов.

Коронавирус и наплевательство

Украина, как и все остальные страны мира, оказалась в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса. Наступил момент особой ответственности власти. Момент, когда власть должна была ввести ограничения и собственным примером показать гражданам, что нужно перетерпеть.

Это оказалось не для Зеленского. В момент, когда многие торговые точки, кафе и рестораны, просто магазины были закрыты, Зеленский спокойно ходил пить кофе в специально открытом для него кафе в Хмельницком. А также сначала заявлял о необходимости соблюдать карантинные ограничения, а потом спокойно отправлялся в Буковель и фотографировался с толпами желающих. Естественно, без маски.

Коронавирус и попустительство

Отдельно стоит вспомнить его "слепоту" по поводу окружения и просто приближенных бизнесменов. Во время карантина работал "Велюр" друга Николая Тищенко, во время карантина работала сеть "Эпицентр", владельцы которой, похоже, банально договорились о том, чтобы их не трогали. В то время, как владельцы малого бизнеса рисковали в такой ситуации огромным штрафом.

Дошло до того, что Зеленский лично встречал самолет "Мрия" со средствами защиты и антисептиками, который привез их для "Эпицентра".

Но НЕ дошло до ответственности тех предпринимателей, которые прошлой зимой, в начале эпидемии Covid-19 в разы повысили цены на маски и прочие необходимые для защиты от вируса товары. Что наводит на не очень приятные размышления на тему "Кому это выгодно?".

"Свой прокурор" и стипендия отцу

А еще Зеленский хвалился экс-президенту США Дональду Трампу о том, что у него "на 100% свой прокурор", намекая на то, что он может "порешать" по теме скандала, связанного с сыном нынешнего президента США Джо Байдена.

И, например, собирался организовать своему отцу пожизненную стипендию, о чем вовремя узнали журналисты.

Вместо итога

Отдельного упоминания стоит стиль управления Зеленского. А точнее, уже ставшее "крылатым" выражение "взял под личный контроль".

Обычно это происходит по следующей схеме: сначала очередной человек из окружения Зеленского попадает в скандал, потом сам Зеленский реагирует, заявляя, что контролирует эту ситуацию и просит правоохранителей разобраться. Что потом? Тишина.

Так страна и живет два года.