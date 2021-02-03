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Денег нет. Как "социальные" обещания Зеленского превратились в тыкву

Денег нет. Как "социальные" обещания Зеленского превратились в тыкву
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

42 процента украинцев, опрошенных Центром Разумкова, назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года, передает Newsone.ua.

Нетрудно представить каким будет этот показатель в 2021 году, если множество "социальных" обещаний гаранта уже разбились о хронически дефицитный бюджет.

Корзина продуктов к праздничному столу на прожиточный минимум, приемлемая минимальная зарплата, достойная оплата труда медиков и педагогов, а также пенсии на которые действительно можно прожить – вот, что мечтают услышать простые украинцы из года в год, включая новогоднее обращение президента. Но также из года в год обещания переносятся, а "благополучное завтра" откладывается.

Издание попыталось разобраться, в "социальных" обещаниях президента на 2021-й год и реальных цифрах:

Как выжить на 2,2 тыс. грн?

"Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный миниммум примерно 4200-4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу", — заявил Зеленский о прожиточном минимуме в 2020 году.

О пересчете прожиточного минимума говорит не первое правительство. А продовольственная корзина, исходя из которой он высчитывается, до сих пор оставляет желать лучшего. Так, с 1 января прожиточный минимум составляет 2 189 грн (на уровне прошлогоднего декабрьского прожиточного минимума). Сюда же, по словам чиновников, входит оплата различных услуг, в том числе коммунальных платежей. Однако установленные в бюджете цифры не соответствуют реальным показателям.

Министерство социальной политики ежемесячно на своем сайте публикует размер реального прожиточного минимума в Украине. При его формировании учитывается стоимость товаров, а также сумма коммунальных платежей. Так, в ценах ноября 2020 года фактический размер прожиточного минимума в расчете на месяц на одного человека составил 3 922 грн, с учетом обязательных платежей - 4 494 грн. Для трудоспособных лиц с учетом обязательных платежей сумма составляет 5 059 грн, что вполовину больше предлагаемой государством официальной суммы.

Сам факт того, что в формулу заранее закладывается тот факт, что у человека все-таки есть накопления или дополнительный источник заработка, парадоксальный. Ведь откуда украинцы должны брать разницу, не уточняется.

Также, не уточняется, как повышение прожиточного минимума может "спасти" граждан, если параллельно с ним растут цены на все товары и услуги (рост цен в 2021 году по плану составит 7,5%). Кроме того, были отменены льготы на электроэнергию, в связи с чем суммы в платежках также увеличатся. И что мы имеем? Цены и услуги "живут" в 2021 году, пока выплаты прожиточного минимума все еще в 2020 году? Выходит, что украинцы, ожидая июльского перерасчета, полгода будут жить "в минусе". В связи с этим, на сайте президента уже появилась петиция с просьбой соизмерить социальные выплаты и "бичи" современного времени и действительно повысить материальное обеспечение граждан.

Ну и где же тот "реальный" прожиточный минимум, о котором говорил президент?

Учителей и медиков "кинули"

"Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составить 20-25 тыс. грн, медицинской сестры - 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала - до 10-12 тыс. грн", - заявил президент.

"Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать", - сказал Зеленский.

Еще в июле 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook отметил, что минимальная зарплата будет стабильно расти согласно плану правительства. Так, обещалось, что с января 2021 года украинцы станут богаче на 1000 грн (минимальная зарплата поднимется до 6 000 грн), а с июля – еще на 500 грн.

По словам Шмыгаля, для составления таких планов были все экономические расчеты, основания, и даже больше – премьер-министр отметил, что такое повышение даст положительный эффект для экономики страны. План также одобрил и президент, назвав его "вполне реалистичным". 

Но что мы имеем сегодня? "Вполне реалистичный" и "эффективный для экономики страны" план разбился о "потенциальные инфляционные опасности", которые ни президент, ни целый ряд чиновников, которые подготовили план повышения "минималки", не смогли просчитать. С января минимальная зарплата действительно достигла отметки в 6 000 грн, но вот с "июльским" повышением уже не сложилось. То есть, если украинцы и увидят в своих кошельках плюс 500 грн, то случится это не раньше декабря 2021 года.

Говоря о минималке, нельзя обойти вниманием и бюджетную сферу. Из года в год в голове у каждого из глав государства украинские медики и учителя будут получать достойную зарплату в обозримом будущем. Когда это будущее наступит для педагогов, не знает и Владимир Зеленский. Врачам же "повезло" больше.

В одном из обращений к Верховной Раде гарант пообещал, что "благополучное завтра" для медиков наступит уже в 2021 году. Так, в теории, по словам президента, вскоре медики будут получать по 20-25 тыс. грн, медицинские сестры – 15 тыс. грн, а младший медперсонал – до 10 тыс. грн.

На практике же – зарплата врачей останется на уровне 9-ти тыс. грн. Все из-за того, что на программу медицинских гарантий, куда входит оплата труда медперсоналу, в бюджете на 2021 год выделили на 173 млрд грн меньше, чем ожидалось. То есть то, что врач получал в прошлом году, то же самое он будет получать и в этом году.

В подобном положении оказались и учителя. Несмотря на то, что в 2021 году их заработные платы правительство пообещало повысить более чем на четверть, положение педагогов до сих пор остается плачевным.

Дело в том, что в июле 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. Таким образом, в 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3, в 2022 году – 3,5 и с января 2023 года – 4. При этом каждая следующая категория педработников должна была расти на 10% по сравнению с предыдущей. Но позже, в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено. И не единожды.

Почему реализация этого постановления важна? Если брать сегодняшний минимум – 2270 гривен, то к 2023 году базовая зарплата учителя должна была увеличиться до 9080 грн. Сегодня же молодой учитель, который приходит на "голую" ставку в первые три года (работает без надбавок), может рассчитывать не более чем на 5 тыс. грн. И эта цифра больше похожа на мем, нежели на когда-то обещанные президентом 4 тыс. долл.

Кстати, стоит отметить, что в своей программе партия "Слуга народа" пообещала ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат. Стало быть на бумаге молодые учителя должны получать 18 тыс. грн. С такими темпами изменений, в ближайшее 15 лет "покращення" для педагогов не предвидятся.

Не менее интересная ситуация в 2021 году сложилась с пенсиями. Ко второму чтению бюджета Пенсионному фонду выделили на 8 млрд меньше, чем планировали. Несмотря на это, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что размер выплат понижать не будут. Каким образом правительство собирается "латать" эту дыру, пока не ясно. Но предпосылки для беспокойства уже есть: в марте ожидается традиционная индексация, что коснется тех пенсионеров, которые уже вышли на пенсию по возрасту и имеют страховой стаж. В Минсоцполитики отметили, что индексация ожидается на уровне 11%. А вот руководительница министерства позже Марина Лазебная заявила, что индекс, на который будет повышен процент, пока неизвестен.

***

Так или иначе, кормя население фантастическими обещаниями о росте зарплат и соцвыплат, в реальности изменить что-либо трудно. Для того, чтобы экономика страны росла и развивалась, нужны инвестиции, на которые нельзя рассчитывать, пока в стране не проведен ряд важнейших реформ. А точечными "социальными" обещаниями качественно ситуацию не исправить.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Прожиточный минимум, Владимир Зеленский, Минималка.
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