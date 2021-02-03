На парламентских выборах большинство украинцев проголосует за "Оппозиционную платформу – За жизнь", – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство украинцев проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским Международным Институтом Социологии (КМИС).

Об этом сообщает 112 канал.

Так, по результатам исследования, в парламент прошли бы 5 политсил:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 24,1%

"Слуга народа" - 18,2%

"Европейская солидарность" - 15,6%

"Батькивщина" - 10,3%

"Сила и честь" - 6,4%.

Остальные партии набрали меньше голосов, чем необходимо для прохождения 5%-го барьера: "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,6%), ВО "Свобода" (3,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4%), "Партия Шария" (3,2%), "Голос" (1,4%), "За майбутне" (2,7%), ВО "Самопомощь" (1,9%), "УДАР" (1,7%), "Наш край" (1,0%), "Пропозиция" (0,1%).

Социологическое исследование проводилось КМИС с 27 января по 1 февраля 2021 года на всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий. Всего в рамках исследования было проведено 1205 интервью с респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.