Медведчук: Зеленский думает, что, если закрыть рот всем неугодным, его рейтинг резко вырасте

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – это зачистка неугодного власти информационного поля и попытка президента Владимира Зеленского расправиться с ним лично. Об этом в интервью каналу "RT Россия" сказал сам Виктор Медведчук.

"Оно (информационно-политическое вещание - авт.) ему (Зеленскому - авт.) серьезно мешало все это время", – считает Медведчук.

Парламентарий напомнил, что угрозы "разобраться с Медведчуком и финансированием каналов" звучали от Зеленского еще в 2019 году, но найти какие-либо нарушения в рамках правового поля президенту и его спецслужбам так и не удалось.

"Если мы вспомним, он (Владимир Зеленский. – ред.) еще в 2019 году угрожал разобраться и с партией Медведчука, и с каналами, как они финансируются. Правда, он до сих пор так и не разобрался по одной простой причине: если бы разбирались, то была бы процедура, которая установлена законом. Если надо лишить лицензии канал и для этого есть основания, то Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает этот вопрос, привлекает к ответственности. Должно быть два нарушения, после этого Нацсовет имеет право обратиться в суд относительно лишения лицензии", – сказал Виктор Медведчук и подчеркнул, что согласно действующему законодательству в Украине нет другого пути для лишения телеканала лицензии, а президент, по его мнению "пошел по преступному пути".

"Никакого права использовать эту статью, полномочий у Совета нацбезопасности и обороны не было, здесь он нарушил Конституцию, действующее законодательство. Я считаю, это преступно-неправомерные действия со стороны как членов совета, так и президента, подписавшего указ", – заявил председатель политсовета ОПЗЖ.

По его мнению, подобная тактика Зеленского говорит о том, что из-за катастрофического падения рейтинга и лично президента, и его политической силы глава государства пытается "закрыть рот всем неугодным". А в данном случае неугодной является партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая согласно последним социологическим исследованиям по уровню доверия опережает "Слугу народа".

"Когда эта партия (ОПЗЖ. – Ред.) в течение нескольких месяцев прошлого года и в январе этого года лидирует по всем социологическим опросам, а партия "Слуга народа", в конце года занимавшая второе место, в январе перемещается на четвертое ‒ я думаю, вот эти все факторы и предопределили то, что с каналами надо что-то делать, надо делать что-то с партией, потому что она действительно стала уже сегодня лидером электорального доверия граждан Украины. И для того, чтобы не продолжался путь падения, в том числе и его личного (а авторитет его тоже обвалился, я по последним социологическим исследованиям прочитал ‒ баланс доверия и недоверия вначале был +34, сегодня -47, это все следствие того, что он делает), Зеленский решил закрыть рот всем неугодным", – отметил Медведчук.

Напомним, народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем.

Парламентарий подчеркнул, что рейтинг президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.