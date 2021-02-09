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"Наезд" Зеленского на телеканалы приведет к усилению позиций Медведчука, – Кочетков

"Наезд" Зеленского на телеканалы приведет к усилению позиций Медведчука, – Кочетков
13:56 Сегодня Телеграф

Власти категорически нельзя воевать с журналистами – такая война всегда выходит боком. Об этом пишет на сайте From-ua политический эксперт Александр Кочетков, комментируя указ президента Владимира Зеленского о запрете работы телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Кочетков называет указ Зеленского «чрезвычайно уязвимым» и предупреждает, что власть рискует проиграть в судах, после чего ситуация для Офиса президента ухудшится.

«Очень сомнительно, что это действительно борьба за безопасность, а не борьба против тех, кто критикует президента и его окружение. По форме принятия этого решения оно выглядит чрезвычайно уязвимым и вполне можно предположить оспаривание в судах – тогда ситуация ухудшится для Офиса президента, потому что они не будут выполнять решение суда о возобновлении вещания, а это уже полное противостояние. То есть мы попадаем в водоворот, затягивающий нас в воронку неправовых решений с непонятными последствиями», – считает эксперт.

Кочетков подчеркивает, что атака на телеканалы на самом деле направлена против Виктора Медведчука и его политической силы – партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Главное в том, что подобные уязвимые с точки зрения юрисдикции решения могут дать обратный результат и привести в конечном итоге к усилению Медведчука и его политической силы, против которых они и были направлены. Подобные судьбоносные решения должны принимать чрезвычайно грамотные, последовательные и системные люди. Вот тут есть определенные сомнения», – отмечает эксперт.

Кочетков уверен, что запрет работы телеканалов будет иметь большие последствия для Зеленского и приводит пример, как Леонид Кравчук проиграл президентские выборы после того, как закрыл телеканал «Гравис» в 1994 году.

«Обратите внимание: последний раз канал закрывали в 1994 году во время избирательной кампании Кучма-Кравчук. Тогда был закрыт канал «Гравис». Кравчук с треском проиграл после такого поступка, и к власти пришел Кучма. После этого больше каналов не закрывали: забирали лицензию, давали предупреждения, но закрыть канал, еще и несколько за день сразу, такого в истории Украины еще не было. Шаг чрезвычайно смелый, рискованный и с гарантированными далеко идущими последствиями», – прогнозирует эксперт.

В завершение Кочетков замечает, что Зеленскому не нравится слышать критику в свой адрес.

«А Зеленский вообще из другого мира. Боится ли он критики? Да он все ненавидит. Но его уже убедили, что вся критика – это злобные выкиды его персональных врагов, которые хотят уничтожить его лично. Поэтому он точно знает, что все его любят и поддерживают, а все, кто против – это проплаченные выступления личных врагов. Такая модель его устраивает», – заключает политический эксперт Александр Кочетков.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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