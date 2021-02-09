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Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с "ДНР/ЛНР" – СМИ

Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с "ДНР/ЛНР" – СМИ
14:10 Сегодня Телеграф

Перед голосованием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение санкций против Тараса Козака и его трех телеканалов им не предоставили никаких доказательств связей нардепа с «ДНР/ЛНР». Об этом сообщается в публикации Страна.ua.

«Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с «ДНР/ЛНР». Их просто уведомили, что такие доказательства где-то существуют», – говорится в публикации.

Таким образом, члены СНБО принимали решение, не имея никаких доказательств обоснованности введения санкций.

«Данный механизм может быть использован для внесудебной расправы над любым неугодным властям человеком в стране. И никакая доказательная база для этого уже не нужна», – делает вывод Telegram-канал "Политика Страны".

Страна.ua провела анализ правовой базы решения СНБО по санкциям в отношении нардепа Тараса Козака, итогом которого стало закрытие трех телеканалов.

В публикации говорится, что в процессе обсуждения законопроекта о санкциях в августе 2014 года из документа были вычеркнуты пункты 10, 11 и 12, которые предусматривают применение санкций к СМИ путем прекращения их деятельности.

В данных пунктах говорится:

  • 10 пункт – запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • 11 пункт – ограничение или прекращение деятельности СМИ и других субъектов информационной деятельности, в том числе, в сети Интернет;
  • 12 пункт – ограничение или запрет производства или распространения печатной продукции и других информационных материалов.

Причем на этом во время обсуждения в Верховной Раде сделал акцент тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

«Какие правки мы поддерживаем в этом законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечисленных санкций ограничения и прекращения услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией», – сказал Яценюк.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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