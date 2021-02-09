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Зеленский против телеканалов: Победа, "перемога" или "выстрел себе в ногу?"

Зеленский против телеканалов: Победа, "перемога" или "выстрел себе в ногу?"
14:19 Сегодня Телеграф

Джо Байден едва вступил в полномочия президента США, как в Офисе президента Украины продемонстрировали резкий разворот политического курса. Во-первых, адвокаты Порошенко заявили, что дело «Байдена-Порошенко», которое находилось в производстве в НАБУ, закрыто. Суть дела «Байдена-Порошенко», напоминаем, касалось вмешательства тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина. Не спели США объявить о включении ряда украинских депутатов и частных лиц в санкционный список, как Зеленский лично примчался на заседание депутатской фракции уговаривать депутатов, после чего они исключили из рядов «Слуги народа» Александра Дубинского. Но такой ход Зеленского как указ о запрете работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK потряс даже видавших виды журналистов, экспертов и политиков. Фактически, Зеленский и компания объявили открытую войну всем СМИ, которые осмеливаются транслировать точку зрения, которая не совпадает с пропагандой власти.

Об этом пишет Евгений Василевский в статье для сайта "Капитал".

Ведь, судя по настрою, власть не собирается останавливаться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге пригрозил, что другие телеканалы, которые, по его словам, «ведут антиукраинскую деятельность», может постигнуть такая же судьба как «1122, NewsOne и ZIK.

Да и юридическая чистота указа Зеленского вызывает большие вопросы. Да, очевидно, что президент не может объявлять санкции против гражданина Украины, которым является официальный владелец телеканалов Тарас Козак, и украинских юридических лиц. Есть еще один очень большой вопрос. В октябре 2018 года 229 народных депутатов (БПП, «Народный фронт», «Батькивщина», Радикальная партия Ляшко и т.д.) проголосовали за проект постановления № 9157 об обращении в СНБО с требованием ввести санкции против юрлиц, которые принадлежат каналам «112 Украина» и NewsOne. Но канала ZIK в этом списке не было! Да и Тарас Козак там тоже не упоминался! Получается, что СНБО самовольно добавило название юрлица, связанного с каналом, и имя народного депутата от ОПЗЖ в санкционный список. А это еще один правовой повод считать указ Зеленского незаконным.

Сейчас власть во главе с Зеленским празднует победу, не понимая, что «головокружение от успехов» — опасная штука. Начиная с того, что и СМИ, и эксперты, и даже простые украинцы прямо пишут в соцсетях: запрет телеканалов показал, что Зеленский не держит слова, а занимается «кидаловом». Люди напоминают, как всего лишь чуть больше года назад, в сентябре 2019 года, Зеленский обещал, что не будет закрывать ни одного телеканала, поскольку у него нет на это прав и полномочий.

«Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — заявил Зеленский.

Итак, как видим, Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я — Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом. Есть версия, что таким образом Зеленский хочет понравиться националистическому избирателю. Но пока что «зеленые» добились только того, что 73 %, голосовавшие за Зеленского, теперь проклинают его и называют «Порошенко № 2». Плюс добавили сторонников Медведчуку & Co, потому что поддержку «112», NewsOne и ZIK сейчас выражают тысячи украинцев. Facebook и другие соцсети просто раскалены от негодования на власть и лично Зеленского. А националистический избиратель голосовать за него все равно не будет. Во-первых, для «армовиров» Зеленский чужой. Радикальные националисты ненавидят Зеленского почти также как Медведчука. Во-вторых, за этот «кусок пирога» яростно дерутся Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Смешко, Гриценко, Садовой, Тягныбок со «Свободой».

DIY — Do It Yourself. Пока что Зеленский и компания создали себе проблемы своими руками. Наезд на телеканалы — это первый «диктаторский» ход, но за ним могут последовать следующие шаги. Другой момент, что политику «закручивания гаек» начинает откровенно слабая власть, которая элементарно не владеет монополией на насилие. В общем, гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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