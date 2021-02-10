Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля

Жданок о закрытии “112 Украина”, NewsOne і ZIK: Власть нарушает Хартию фундаментальных прав ЕС

Жданок о закрытии “112 Украина”, NewsOne і ZIK: Власть нарушает Хартию фундаментальных прав ЕС
11:36 Сегодня Телеграф Фото: golos

Украинская власть, без суда и следствия закрыв телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK нарушила Хартию фундаментальных прав ЕС. А без ее соблюдения евроинтеграционные устремления страны просто невозможны.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов заявила депутат Европарламента из Латвии Татьяна Жданок.

Она подчеркнула, что в ее стране были прецеденты закрытия телеканалов, но все они касались исключительно иностранных вещателей. В то же время она признала, что в Латвии имеет место быть определенная цензура, однако не настолько сильная, как в Украине.

“В Латвии мы, конечно, имеем проблемы с работой в фейсбуке, с продвижением наших материалов в фейсбуке, но пока вот такого тотального запрета нет. У нас партийный фейсбук достаточно хорошо работает. Но надо сказать, что ваша Украина, конечно, оглядывается на то, что происходит с нами. И если уже ЕС допускает и закрывает глаза на то, что происходит в Латвии, ваши власти считают, что у них руки вообще развязаны. И, к сожалению, вот это отсутствие критического взгляда, видимо, придает силы, уверенности и решимости вашим властям в данном случае”, – отметила Жданок.

Депутат Европарламента подчеркнула, что одобрительная реакция отдельных посольств на закрытие в Украине телеканалов говорит о наличие двойных стандартов в ведущих странах.

“Это не то, что двойные стандарты, это вообще отсутствие стандартов. Потому что есть Хартия фундаментальных прав ЕС, это более сильный даже документ, чем все документы там Совета Европы, ООН. Там сказано, что государство не просто должно – что человек имеет право на получение разносторонней информации, что государства должны обеспечить людям возможность получения различной информации, из различных источников. Это требование ЕС. И как Украина собирается двигаться дальше в направлении Европы, если она это требование просто нагло игнорирует?” – задала риторический вопрос Жданок.

Напомним, более 400 журналистов с телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришли более тысячи зрителей телеканалов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 245

Все по теме:

Татьяна Жданок, ЗИК, "112 Украина", Newsone.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
02 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
05 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь