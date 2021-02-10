Жданок о закрытии “112 Украина”, NewsOne і ZIK: Власть нарушает Хартию фундаментальных прав ЕС

Украинская власть, без суда и следствия закрыв телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK нарушила Хартию фундаментальных прав ЕС. А без ее соблюдения евроинтеграционные устремления страны просто невозможны.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов заявила депутат Европарламента из Латвии Татьяна Жданок.

Она подчеркнула, что в ее стране были прецеденты закрытия телеканалов, но все они касались исключительно иностранных вещателей. В то же время она признала, что в Латвии имеет место быть определенная цензура, однако не настолько сильная, как в Украине.

“В Латвии мы, конечно, имеем проблемы с работой в фейсбуке, с продвижением наших материалов в фейсбуке, но пока вот такого тотального запрета нет. У нас партийный фейсбук достаточно хорошо работает. Но надо сказать, что ваша Украина, конечно, оглядывается на то, что происходит с нами. И если уже ЕС допускает и закрывает глаза на то, что происходит в Латвии, ваши власти считают, что у них руки вообще развязаны. И, к сожалению, вот это отсутствие критического взгляда, видимо, придает силы, уверенности и решимости вашим властям в данном случае”, – отметила Жданок.

Депутат Европарламента подчеркнула, что одобрительная реакция отдельных посольств на закрытие в Украине телеканалов говорит о наличие двойных стандартов в ведущих странах.

“Это не то, что двойные стандарты, это вообще отсутствие стандартов. Потому что есть Хартия фундаментальных прав ЕС, это более сильный даже документ, чем все документы там Совета Европы, ООН. Там сказано, что государство не просто должно – что человек имеет право на получение разносторонней информации, что государства должны обеспечить людям возможность получения различной информации, из различных источников. Это требование ЕС. И как Украина собирается двигаться дальше в направлении Европы, если она это требование просто нагло игнорирует?” – задала риторический вопрос Жданок.

Напомним, более 400 журналистов с телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришли более тысячи зрителей телеканалов.