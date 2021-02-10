Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Биткоин может обесценить гривну и развалить финансовую систему Украины, - эксперт
Биткоин может обесценить гривну и развалить финансовую систему Украины, - эксперт
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Сотрудничество крымчан с оккупантами будут оценивать по 100-бальной шкале: в чем суть оценок и зачем они нужны?
Сотрудничество крымчан с оккупантами будут оценивать по 100-бальной шкале: в чем суть оценок и зачем они нужны?
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына

Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция

Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
19:55 Сегодня Телеграф

Киевские власти решили запретить три общенациональных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK), посчитав их работу покушением на свою национальную безопасность.

Об этом сообщает французская международная общественная радиостанция France Médias Monde.

"Вечером во вторник (2 февраля. – Ред.), незадолго до полуночи, черный занавес упал на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые теперь закрыты для украинского телеэкрана. Президент Владимир Зеленский последовал рекомендациям своего Совета национальной безопасности и поэтому решил запретить эти три канала, рассматриваемые как органы пропаганды и дезинформации", – говорится в материале.

Ресурс отмечает, что популярность Президента Украины Владимира Зеленского находится на рекордно низком уровне, и, если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выйдет на первое место.

"Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он, в свою очередь, пытается защитить себя", – резюмирует France Médias Monde.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

"Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом", – сказал Виктор Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 187

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
02 Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
03 Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
04 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
05 Ушла за пивом и не вернулась: под Питером жестоко расчленили женщину (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств
Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств
Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины
Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины
В семье Алины Гросу случилось горе
В семье Алины Гросу случилось горе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь