Мировые СМИ раскритиковали Зеленского за закрытие телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZiK

Закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZiK вызвало колоссальный резонанс во всем мире, об этом написали даже такие авторитетные издания, как Reuters, Associated Press, Washimgton Post, и другие. Тысячи крупнейших мировых СМИ негативно восприняли это решение и заявляют, что такой шаг со стороны главы государства однозначно является наступлением на свободу слова в Украине.

Так, агентство Reuters сообщает, что "в президентском указе, опубликованном поздно вечером во вторник (2 февраля, – ред.), речь идет о том, что "особые экономические и другие ограничительные меры" будут применены в отношении Тараса Козака, депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также восьми СМИ и телекомпаний. В постановлении мотивы такого решения не приводились".

Еще одно популярное испанское агентство "Европа Пресс" указало, что "Международная федерация журналистов (IFJ) также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как "внесудебный и политически мотивированный запрет" и "явную атаку на свободу прессы". Она призвала украинские власти "срочно отменить запрет" и "уважать право на свободу информации и выражения мнения". Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие телеканалов является "произволом", подчеркнув, что это действие является "неприемлемым в условиях демократии". Точно так же он ответил, что "это ставит под угрозу работу сотен сотрудников, которые не имеют ничего общего с владельцами СМИ (где они работают)".

Соответствующие новости опубликовали крупнейший интернет-портал Yahoo и ведущие общенациональные СМИ многих стран мира - Канады, Индии, Ирландии, Сингапура, и других.

Американский еженедельник Barron's, выпускаемый Dow Jones & Company, напечатал материал со ссылкой на французское агентство AFP, в котором говорится, что "бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019 году с обещанием прекратить войну на востоке Украины. Но его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к резкому падению рейтингов его и его правящей партии в последние месяцы". Издание связывает закрытие трех телеканалов именно с политическими репрессиями против неугодных СМИ.

Международное французское радио в своем материале, посвященному закрытию украинских телеканалов, отметило следующее: "…Популярность президента находится на рекордно низком уровне. Если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, оппозиционная партия выйдет на первое место. Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он, в свою очередь, пытается защитить себя от противодействующей силы этих пропагандистских сетей".

Со ссылкой на приведенный выше материал французская "Википедия" дополнила статью о Зеленском абзацем о том, что: "Этот шаг (закрытие каналов, - ред) был предпринят по указанию администрации нового президента США Джо Байдена на фоне растущих намерений избирателей проголосовать за пророссийских кандидатов".

Материал на тему закрытия украинских телеканалов опубликовало итальянское государственное агентство АНСА на английском и итальянском языках. Ведущая испанская газета – барселонская La Vanguardia – публикует материал государственного информагентства EFE, в котором говорится следующее:

"Медведчук заявил в ответ на санкции, что Зеленский намерен "очистить информационное поле" и таким образом остановить падение рейтинга, а также обвинил президента в нежелании реагировать на нерешенные проблемы, такие как конфликт на востоке Украины с пророссийскими повстанцами, рост цен на газ, отсутствие вакцин от Covid или ограничения на использование русского языка. Зеленский пришел к власти в 2019 году после победы на выборах, набрав более 73% голосов, а его партия "Слуга народа" получила 43% на парламентских выборах, будучи первой силой. На сегодняшний день, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в прошлый вторник, Зеленскому уже доверяют только 35,6%, а правящая партия опустилась на второе место (11,9%) после политической силы Медведчука (15,7%)". Этот же материал перепечатали в Испании столичное издание El Diario и региональные издания из Андалузии и Галисии.

Тот же материал перепечатали столичные испанские издания: El Diario, Vozpópuli, Radio Popular S.A. COPE. В Мексике – одна из старейших газет Excélsior (Мехико). А в Аргентине – известный информационный сайт Infobae, ведущая газета Clarin.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" опубликовало материал о блокировке трех украинских телеканалов, в котором указало мнения разных сторон конфликта.

Тот же материал перепечатали ведущие СМИ США – Washington Post, FoxNews, сайт новостей канала АВС, U.S. News & World Report, The Philadelphia Inquirer, интернет-портал Yahoo, Star Tribune (самая тиражная газета в американском штате Миннесота).

Издание "Файненшл Таймс" опубликовало статью, в которой назвало решение Зеленского противоречивым: "Меры, принятые против каналов, являются последним из ряда противоречивых шагов, которые, по словам администрации Зеленского, направлены на противодействие внешним и внутренним угрозам национальной безопасности".

А в материале сайта "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" говорится, что: "ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов. В письменном заявлении от 3 февраля пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Боррелля заявил, что "хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов кампаний дезинформации, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно проводиться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами". В заявлении подчеркивается, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональными цели" и что Брюссель свяжется с украинскими властями, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".

Сайт NewsOne опубликовал полный список изданий, осветивших блокировку каналов.