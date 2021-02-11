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Латиноамериканские СМИ: Соцопрос, проведенный в Украине, показал, что партия Зеленского уступила в популярности партии Медведчука

Латиноамериканские СМИ: Соцопрос, проведенный в Украине, показал, что партия Зеленского уступила в популярности партии Медведчука
16:06 Сегодня Телеграф

Кубинское информагентство Prensa Latina, основанное в 1959 году, опубликовало материал, посвященный инициативе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» объявить импичмент действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«ОПЗЖ начнет в Верховной Раде Украины процесс импичмента против Президента страны Владимира Зеленского, заявил сопредседатель этой партии Вадим Рабинович. Призыв к судебному преследованию правителя связан с санкциями, введенными в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Глава государства (Владимир Зеленский. – Ред.) написал в Твиттере, что "санкции – сложное решение", но при этом расценил запрещенные каналы как пропагандистские СМИ», – информирует читателей агентство.

Prensa Latina отмечает, что в ответ на эти меры председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский намерен «очистить информационное поле» и таким образом остановить падение своей популярности.

«Мы проведем внеочередной партийный съезд и инициируем процедуру предъявления конституционного обвинения президенту Зеленскому, который высмеивал избирателей и страну», – сказал, в свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Информагентство сообщает также, что на последних выборах 2019 года ОПЗЖ заняла второе место после правящей партии «Слуга народа».

Однако, добавляет Prensa Latina, согласно опросу Киевского международного института социологии, правящая партия опустилась на второе место (11,9%), уступив партии Медведчука (15,7%).

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ будет инициировать процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины. В том числе речь идет о незаконном введении санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запрете на вещание трем оппозиционным телеканалам ‒ «112 Украина», ZIK и NewsOne.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.
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