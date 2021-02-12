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Евродепутат: Закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины

Евродепутат: Закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф

Украина закрывает телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK – это нападение на демократические принципы и свободу слова в стране, прямое нарушение Конституции и законов Украины.

Об этом на своем официальном сайте заявил евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд, передают for-ua.com.

В сообщении на официальной странице говорится, что указом Президента Украины Владимира Зеленского запрещены три оппозиционных новостных телеканала.

«В частности, запрет предусматривает отзыв лицензий на вещание и блокировку телеканалов на ближайшие пять лет. Указ основан на решении Совета национальной безопасности Украины… якобы из-за угрозы национальной безопасности», – идет речь в публикации.

В интервью СМИ Робби Шлунд сказал, что Зеленский как умный и популярный Президент должен понимать необходимость разнообразия взглядов, так как такое решение вредит демократическим процессам в стране. 

«Бундестаг шокирован решением Президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране», – заявил немецкий политик. 

Депутат Бундестага подчеркнул, что санкции по отношению к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK сейчас неуместны для Украины.

«Надеюсь, что в ближайшее время в Украине разрешатся все существующие дискуссии и разные мнения», – резюмировал политик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Робби Шлунд.
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