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Телеканал "112 Украина" проинформировал ЕСПЧ о применении санкций и призывает суд ускорить рассмотрение дела

Телеканал "112 Украина" проинформировал ЕСПЧ о применении санкций и призывает суд ускорить рассмотрение дела
14:17 Сегодня Телеграф Фото: 112 Украина

Закрытие независимых украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK стало топ-новостью не только в Украине, но и одним из важнейших событий, на которое обратили внимание СМИ во всем мире.

Более тысячи изданий заверили, что международное сообщество не проигнорирует вопиющий факт закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Свою критическую позицию в ответ на действия украинской власти против свободы слова и на отсутствие реакции власти на акции радикалов и создание "расстрельных списков" журналистов выразили как Европарламент, так и  национальные парламенты.

Международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение от эфира украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112". В их заявлении это решение президента Владимира Зеленского названо "политически мотивированным".

В ближайшее время вопрос о закрытии телеканалов может получить свою оценку и в Европейском суде по правам человека. Так, телеканал "112 Украина" сообщил в ЕСПЧ о повторном нарушении его прав и основополагающих свобод президентом Украины.

В официальном письме указывается, что глава государства применил к телеканалу специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). В результате этого "112 Украина" был лишен возможности осуществлять телевизионное вещание в стране, выплачивать заработную плату сотрудникам.

Эти материалы дополнили дело, которое рассматривается ЕСПЧ с 2017 года по заявлению № 45924/17 и касается нарушений прав и основных свобод телеканала со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Совета национальной безопасности и обороны Украины и президента Украины.

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Отдельный раздел текста резолюции посвящен вопросам медиасреды в Украине.

Европейские СМИ не исключают, что санкции Зеленского – это политическая расправа.

Ведущие СМИ в большинстве стран мира продолжают критиковать Владимира Зеленского за закрытие трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK. Журналисты Reuters, Associated Press, Washington Post, а также тысячи других массмедиа возмущены несправедливым ограничением свободы слова в Украине. 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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ЕСПЧ, "112 Украина".
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