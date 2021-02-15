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Евродепутат призвал Украину соблюдать принципы свободы слова, раскритиковав санкции против каналов Медведчука

Евродепутат призвал Украину соблюдать принципы свободы слова, раскритиковав санкции против каналов Медведчука
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Микулаш Пекса

Если Украина желает продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова.

Об этом в комментарии Капиталу заявил член Европейского парламента Микулаш Пекса, раскритиковав введение внесудебных санкций против трех оппозиционных телеканалов, которые ассоциируют с председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Надзор за медиарынком всегда должен быть аполитичным. Все соответствующие решения должны приниматься независимым органом, а не правящими политиками», - заявил он.

Депутат признал, что право на свободу слова может конкурировать с некоторыми другими правами. Однако, в любом случае решения должны принимать не политики.

«Например, СМИ иногда приходится публиковать извинения после решения суда. Однако решение о применении корректирующих механизмов всегда должно быть за независимым надзорным органом», - убежден парламентарий.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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